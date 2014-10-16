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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:40

Все чисто по анекдоту

"- Ага, сказало население и понеслось снимать деньги с вкладов"
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-vynesli-iz-bankov-eshche-$500-mln-1027739443
Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о стабильности банковской системы.
В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ в понедельник.

За месяц физлица забрали со счетов 0,5 млрд долларов вдобавок к 0,6 млрд долларов в сентябре и 1,1 млрд - в августе.
С сумме вторая волна оттока унесла со счетов 2,2 млрд долларов, а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла 6,8 млрд долларов денег физлиц.
Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - 86 млрд долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:49

Re: Російська економіка

Баблонавт написав:Волгарь, плюсище Вам за умение работать с документами!

Согласен. Умеет.

Но мою просьбу о расчете числености населения по потреблению соли
проигнорировал.

А может он и провел расчеты.
Но на паблик вываливать не стал.
BigMan
 
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