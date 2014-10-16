Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о стабильности банковской системы. В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ в понедельник.
За месяц физлица забрали со счетов 0,5 млрд долларов вдобавок к 0,6 млрд долларов в сентябре и 1,1 млрд - в августе. С сумме вторая волна оттока унесла со счетов 2,2 млрд долларов, а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла 6,8 млрд долларов денег физлиц. Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - 86 млрд долларов.
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