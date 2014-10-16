Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о стабильности банковской системы. В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ в понедельник.
За месяц физлица забрали со счетов 0,5 млрд долларов вдобавок к 0,6 млрд долларов в сентябре и 1,1 млрд - в августе. С сумме вторая волна оттока унесла со счетов 2,2 млрд долларов, а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла 6,8 млрд долларов денег физлиц. Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - 86 млрд долларов.
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Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/11/2018 1.4 Монетарное золото 81 055 млн. долларов в миллионах чистых тройских унций 66.4 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР ЦБ РФ достигли на 1-е ноября 2 065 т, увеличившись за 10 месяцев на 7,3 млн. унций - 227 т.
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, сообщается на сайте парламента. Запланированные доходы федбюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году – 20,218 трлн рублей и в 2021 году – 20,978 трлн рублей. Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году будет на уровне 8,298 трлн рублей, в 2020 году – 7,936 трлн рублей, в 2021 году – 8,018 трлн рублей Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн рублей, в 2020 году – 18,994 трлн рублей, в 2021 году – 20,026 трлн рублей. Профицит федерального бюджета в 2019 году будет 1,932 трлн рублей, в 2020 году – 1,224 трлн рублей, в 2021 году - 952 млрд рублей. Объем ВВП в 2019 году планируется 105,820 трлн рублей, в 2020 году – 110,732 трлн рублей, в 2021 году – 118,409 трлн рублей. Уровень инфляции в 2019 году не превысит 4,3%, в 2020 году – 3,8%, а в 2021 году – 4%. Предельный объем Фонда развития на 2019 год планируется почти 437 млрд рублей, на 2020 год около 583 млрд рублей и на 2021 год – чуть менее 613 млрд рублей. Напомним, Фонд развития формируется, начиная с федерального бюджета на 2019 год. Средства Фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ РФ. Прогнозируется, что объем Фонда национального благосостояния в 2019 году будет 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году – 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в 2021 году – 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП). На три года в рамках реализации национальных проектов будут выделены 5,693 трлн рублей. Из них самые большие расходы пойдут на демографию – 1,588 трлн рублей, на здравоохранение – 698 млрд рублей, образование - 362 млрд рублей, жилье и городскую среду – 318 млрд рублей, экологию – 278 млрд рублей.
Мимоходом почерпнул из польской прессы: "В последние годы в России появилось несколько новых инициатив, связанных с ведением экономической деятельности, в результате стало легче, в частности, зарегистрировать новую фирму или получить разрешения на строительство, снизились затраты на оплату труда и аренду офисных помещений. Благодаря этому в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) за 2018 год РФ оказалась на 35 месте (в 2014 она занимала 92 позицию)"
Это действительно так?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Мимоходом почерпнул из польской прессы: "В последние годы в России появилось несколько новых инициатив, связанных с ведением экономической деятельности, в результате стало легче, в частности, зарегистрировать новую фирму или получить разрешения на строительство, снизились затраты на оплату труда и аренду офисных помещений. Благодаря этому в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) за 2018 год РФ оказалась на 35 месте (в 2014 она занимала 92 позицию)"
Это действительно так?
Это с inosmi.ru. А места в рейтинге - чистая правда. Только не стоит на основании их делать обобщающие выводы. Пока коммерческий кредит не снизится в РФ хотя бы до 5-6% годовых проблемы мелкого и среднего бизнеса никуда не денутся - как в плане роста платежеспособного спроса населения, так и привлечения дополнительных оборотных средств. Да что далеко ходить - у нас в сущности нет даже кредитных карт в их настоящем понимании. Во всем мире наличие такой карты есть гарантия платежеспособности, а ее владелец (в зависимости от лимита) может покупать товары в рассрочку. В РФ же для этого нужно получить кредит банка.