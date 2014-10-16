Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, сообщается на сайте парламента.

Запланированные доходы федбюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году – 20,218 трлн рублей и в 2021 году – 20,978 трлн рублей. Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году будет на уровне 8,298 трлн рублей, в 2020 году – 7,936 трлн рублей, в 2021 году – 8,018 трлн рублей

Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн рублей, в 2020 году – 18,994 трлн рублей, в 2021 году – 20,026 трлн рублей.

Профицит федерального бюджета в 2019 году будет 1,932 трлн рублей, в 2020 году – 1,224 трлн рублей, в 2021 году - 952 млрд рублей.

Объем ВВП в 2019 году планируется 105,820 трлн рублей, в 2020 году – 110,732 трлн рублей, в 2021 году – 118,409 трлн рублей.

Уровень инфляции в 2019 году не превысит 4,3%, в 2020 году – 3,8%, а в 2021 году – 4%. Предельный объем Фонда развития на 2019 год планируется почти 437 млрд рублей, на 2020 год около 583 млрд рублей и на 2021 год – чуть менее 613 млрд рублей. Напомним, Фонд развития формируется, начиная с федерального бюджета на 2019 год. Средства Фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ РФ.

Прогнозируется, что объем Фонда национального благосостояния в 2019 году будет 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году – 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в 2021 году – 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП).

На три года в рамках реализации национальных проектов будут выделены 5,693 трлн рублей. Из них самые большие расходы пойдут на демографию – 1,588 трлн рублей, на здравоохранение – 698 млрд рублей, образование - 362 млрд рублей, жилье и городскую среду – 318 млрд рублей, экологию – 278 млрд рублей.