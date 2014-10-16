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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:40

Все чисто по анекдоту

"- Ага, сказало население и понеслось снимать деньги с вкладов"
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-vynesli-iz-bankov-eshche-$500-mln-1027739443
Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о стабильности банковской системы.
В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ в понедельник.

За месяц физлица забрали со счетов 0,5 млрд долларов вдобавок к 0,6 млрд долларов в сентябре и 1,1 млрд - в августе.
С сумме вторая волна оттока унесла со счетов 2,2 млрд долларов, а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла 6,8 млрд долларов денег физлиц.
Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - 86 млрд долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:49

Re: Російська економіка

Баблонавт написав:Волгарь, плюсище Вам за умение работать с документами!

Согласен. Умеет.

Но мою просьбу о расчете числености населения по потреблению соли
проигнорировал.

А может он и провел расчеты.
Но на паблик вываливать не стал.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:18

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации
01/11/2018
1.4 Монетарное золото 81 055 млн. долларов
в миллионах чистых тройских унций 66.4
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
ЗР ЦБ РФ достигли на 1-е ноября 2 065 т, увеличившись за 10 месяцев на 7,3 млн. унций - 227 т.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:45

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, сообщается на сайте парламента.
Запланированные доходы федбюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году – 20,218 трлн рублей и в 2021 году – 20,978 трлн рублей. Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году будет на уровне 8,298 трлн рублей, в 2020 году – 7,936 трлн рублей, в 2021 году – 8,018 трлн рублей
Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн рублей, в 2020 году – 18,994 трлн рублей, в 2021 году – 20,026 трлн рублей.
Профицит федерального бюджета в 2019 году будет 1,932 трлн рублей, в 2020 году – 1,224 трлн рублей, в 2021 году - 952 млрд рублей.
Объем ВВП в 2019 году планируется 105,820 трлн рублей, в 2020 году – 110,732 трлн рублей, в 2021 году – 118,409 трлн рублей.
Уровень инфляции в 2019 году не превысит 4,3%, в 2020 году – 3,8%, а в 2021 году – 4%. Предельный объем Фонда развития на 2019 год планируется почти 437 млрд рублей, на 2020 год около 583 млрд рублей и на 2021 год – чуть менее 613 млрд рублей. Напомним, Фонд развития формируется, начиная с федерального бюджета на 2019 год. Средства Фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ РФ.
Прогнозируется, что объем Фонда национального благосостояния в 2019 году будет 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году – 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в 2021 году – 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП).
На три года в рамках реализации национальных проектов будут выделены 5,693 трлн рублей. Из них самые большие расходы пойдут на демографию – 1,588 трлн рублей, на здравоохранение – 698 млрд рублей, образование - 362 млрд рублей, жилье и городскую среду – 318 млрд рублей, экологию – 278 млрд рублей.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 21-133426/
Судя по росту ФНБ (в валюте) ЗВР России к концу 21-го достигнут 700 млрд. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:38

Мимоходом почерпнул из польской прессы:
"В последние годы в России появилось несколько новых инициатив, связанных с ведением экономической деятельности, в результате стало легче, в частности, зарегистрировать новую фирму или получить разрешения на строительство, снизились затраты на оплату труда и аренду офисных помещений. Благодаря этому в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) за 2018 год РФ оказалась на 35 месте (в 2014 она занимала 92 позицию)"

Это действительно так? :shock:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:59

  Баблонавт написав:Мимоходом почерпнул из польской прессы:
"В последние годы в России появилось несколько новых инициатив, связанных с ведением экономической деятельности, в результате стало легче, в частности, зарегистрировать новую фирму или получить разрешения на строительство, снизились затраты на оплату труда и аренду офисных помещений. Благодаря этому в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) за 2018 год РФ оказалась на 35 месте (в 2014 она занимала 92 позицию)"

Это действительно так? :shock:

Это с inosmi.ru. А места в рейтинге - чистая правда. Только не стоит на основании их делать обобщающие выводы. Пока коммерческий кредит не снизится в РФ хотя бы до 5-6% годовых проблемы мелкого и среднего бизнеса никуда не денутся - как в плане роста платежеспособного спроса населения, так и привлечения дополнительных оборотных средств.
Да что далеко ходить - у нас в сущности нет даже кредитных карт в их настоящем понимании. Во всем мире наличие такой карты есть гарантия платежеспособности, а ее владелец (в зависимости от лимита) может покупать товары в рассрочку. В РФ же для этого нужно получить кредит банка.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14

ЗВР растут и бюджет в плюсе... но денег все равно не хватает

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosduma-utverdila-sokrashchenie-raskhodov-na-pensii-i-besprecedentnye-vlivaniya-v-silovikov-1027747228
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 21 ноября, утвердила закон о федеральном бюджете на 2019-й год плановый период 2020-21 гг.
Согласно документу и приложениям к нему, которые размещены в базе нижней палаты парламента, в ближайшие три года правительство РФ намерено на 11% увеличить налоговые сборы с бизнеса и населения, сократить расходы на поддержку регионов и выплаты пенсий, а также радикально увеличить финансирование силовых ведомств.
Секретные статьи бюджета будут увеличены в 1,5 раза - с 3,04 трлн рублей в 2019-м году до 4,417 трлн рублей в 2021-м.
С учетом этих трат суммарное финансирование армии, гособоронзаказа и правоохранительных органов вырастет на 36% - с 5,109 трлн рублей в текущем году до 6,94 трлн в 2021-м.
Расходы на пенсии, благодаря повышению пенсионного возраста, удастся сначала заморозить, а затем снизить: они составят 3,2 трлн рублей в 2019-м и 2020-м, а в 2021-му сократятся до 3 трлн рублей.
Ассигнования на поддержку регионов сокращаются с 972 млрд рублей в текущем году до 944 млрд в следующем и 928-929 млрд в последующие два года.
...
"Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета", - заявил Попов.


И вишенкой на торте:
Бюджет сверстан с профицитом: суммарно за три года доходы превысят расходы на 4,1 триллиона рублей. Эта сумма в полном объеме будет направлена на скупку валюты.


Вот самое перспективное вложение бюджетных денег РФ - валюту скупать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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