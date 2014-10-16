Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о стабильности банковской системы. В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ в понедельник.
За месяц физлица забрали со счетов 0,5 млрд долларов вдобавок к 0,6 млрд долларов в сентябре и 1,1 млрд - в августе. С сумме вторая волна оттока унесла со счетов 2,2 млрд долларов, а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла 6,8 млрд долларов денег физлиц. Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - 86 млрд долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/11/2018 1.4 Монетарное золото 81 055 млн. долларов в миллионах чистых тройских унций 66.4 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР ЦБ РФ достигли на 1-е ноября 2 065 т, увеличившись за 10 месяцев на 7,3 млн. унций - 227 т.
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, сообщается на сайте парламента. Запланированные доходы федбюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году – 20,218 трлн рублей и в 2021 году – 20,978 трлн рублей. Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году будет на уровне 8,298 трлн рублей, в 2020 году – 7,936 трлн рублей, в 2021 году – 8,018 трлн рублей Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн рублей, в 2020 году – 18,994 трлн рублей, в 2021 году – 20,026 трлн рублей. Профицит федерального бюджета в 2019 году будет 1,932 трлн рублей, в 2020 году – 1,224 трлн рублей, в 2021 году - 952 млрд рублей. Объем ВВП в 2019 году планируется 105,820 трлн рублей, в 2020 году – 110,732 трлн рублей, в 2021 году – 118,409 трлн рублей. Уровень инфляции в 2019 году не превысит 4,3%, в 2020 году – 3,8%, а в 2021 году – 4%. Предельный объем Фонда развития на 2019 год планируется почти 437 млрд рублей, на 2020 год около 583 млрд рублей и на 2021 год – чуть менее 613 млрд рублей. Напомним, Фонд развития формируется, начиная с федерального бюджета на 2019 год. Средства Фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ РФ. Прогнозируется, что объем Фонда национального благосостояния в 2019 году будет 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году – 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в 2021 году – 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП). На три года в рамках реализации национальных проектов будут выделены 5,693 трлн рублей. Из них самые большие расходы пойдут на демографию – 1,588 трлн рублей, на здравоохранение – 698 млрд рублей, образование - 362 млрд рублей, жилье и городскую среду – 318 млрд рублей, экологию – 278 млрд рублей.
Мимоходом почерпнул из польской прессы: "В последние годы в России появилось несколько новых инициатив, связанных с ведением экономической деятельности, в результате стало легче, в частности, зарегистрировать новую фирму или получить разрешения на строительство, снизились затраты на оплату труда и аренду офисных помещений. Благодаря этому в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) за 2018 год РФ оказалась на 35 месте (в 2014 она занимала 92 позицию)"
Это действительно так?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Мимоходом почерпнул из польской прессы: "В последние годы в России появилось несколько новых инициатив, связанных с ведением экономической деятельности, в результате стало легче, в частности, зарегистрировать новую фирму или получить разрешения на строительство, снизились затраты на оплату труда и аренду офисных помещений. Благодаря этому в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) за 2018 год РФ оказалась на 35 месте (в 2014 она занимала 92 позицию)"
Это действительно так?
Это с inosmi.ru. А места в рейтинге - чистая правда. Только не стоит на основании их делать обобщающие выводы. Пока коммерческий кредит не снизится в РФ хотя бы до 5-6% годовых проблемы мелкого и среднего бизнеса никуда не денутся - как в плане роста платежеспособного спроса населения, так и привлечения дополнительных оборотных средств. Да что далеко ходить - у нас в сущности нет даже кредитных карт в их настоящем понимании. Во всем мире наличие такой карты есть гарантия платежеспособности, а ее владелец (в зависимости от лимита) может покупать товары в рассрочку. В РФ же для этого нужно получить кредит банка.
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 21 ноября, утвердила закон о федеральном бюджете на 2019-й год плановый период 2020-21 гг. Согласно документу и приложениям к нему, которые размещены в базе нижней палаты парламента, в ближайшие три года правительство РФ намерено на 11% увеличить налоговые сборы с бизнеса и населения, сократить расходы на поддержку регионов и выплаты пенсий, а также радикально увеличить финансирование силовых ведомств. Секретные статьи бюджета будут увеличены в 1,5 раза - с 3,04 трлн рублей в 2019-м году до 4,417 трлн рублей в 2021-м. С учетом этих трат суммарное финансирование армии, гособоронзаказа и правоохранительных органов вырастет на 36% - с 5,109 трлн рублей в текущем году до 6,94 трлн в 2021-м. Расходы на пенсии, благодаря повышению пенсионного возраста, удастся сначала заморозить, а затем снизить: они составят 3,2 трлн рублей в 2019-м и 2020-м, а в 2021-му сократятся до 3 трлн рублей. Ассигнования на поддержку регионов сокращаются с 972 млрд рублей в текущем году до 944 млрд в следующем и 928-929 млрд в последующие два года. ... "Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета", - заявил Попов.
И вишенкой на торте:
Бюджет сверстан с профицитом: суммарно за три года доходы превысят расходы на 4,1 триллиона рублей. Эта сумма в полном объеме будет направлена на скупку валюты.
Вот самое перспективное вложение бюджетных денег РФ - валюту скупать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Экспорт и импорт отдельных продовольственных товаров Январь-сентябрь 2018г. тыс.тонн Экспорт злаки 40 777 из них: пшеница и меслин 32 324 Импорт мясо свежее и мороженое 289 мясо птицы свежее и мороженое 153 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 01/229.htm Экспорт зерновых в 18-ом календарном году превысит 50 млн. т, а импорт мяса - чуть превысит 600 тыс, сократившись за 10 лет почти в 5,5 раз, при росте потребления на треть.
Российская экономика попала в «серьезную застойную яму», выбраться из которой не удается последние 10 лет. Об этом во вторник заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступавший на пленарном заседании Международного форума финансового университета. "Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%», - констатировал Кудрин, добавив, что даже традиционный нефтедолларовый допинг бессилен разогнать экономику. «Цена за нефть увеличилась в два раза», - напомнил Кудрин: баррель марки Brent стоит 60 долларов, хотя два года назад котировки падали ниже 30. Тем не менее, выход на планку 2-процентного роста, который Минэкономразвития предсказывает второй год подряд, снова не состоится. В октябре МЭР снизило прогноз увеличения ВВП с 2,1% до 1,8%, но на деле будет «еще ниже», заявил Кудрин: примерно 1,6%.
Пережив две рецессии за 10 лет, в среднем Россия росла на 0,4% в год - в 8 раз медленнее, чем мировая экономика в целом, прибавившая, по данным Всемирного банка, 31,2%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Российская экономика попала в «серьезную застойную яму», выбраться из которой не удается последние 10 лет. Об этом во вторник заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступавший на пленарном заседании Международного форума финансового университета. "Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%», - констатировал Кудрин, добавив, что даже традиционный нефтедолларовый допинг бессилен разогнать экономику. «Цена за нефть увеличилась в два раза», - напомнил Кудрин: баррель марки Brent стоит 60 долларов, хотя два года назад котировки падали ниже 30. Тем не менее, выход на планку 2-процентного роста, который Минэкономразвития предсказывает второй год подряд, снова не состоится. В октябре МЭР снизило прогноз увеличения ВВП с 2,1% до 1,8%, но на деле будет «еще ниже», заявил Кудрин: примерно 1,6%.
Пережив две рецессии за 10 лет, в среднем Россия росла на 0,4% в год - в 8 раз медленнее, чем мировая экономика в целом, прибавившая, по данным Всемирного банка, 31,2%.