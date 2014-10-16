[28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства.
Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.
Т.е. семилетки с доходностью в 3,7% годовых. Совсем неплохо, если учесть, что американские десятилетки на момент имеют доходность 3,06% годовых.