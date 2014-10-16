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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:45

Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро
[28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства.
Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.

http://bonds.finam.ru/news/item/rossiya ... mlrd-evro/
Т.е. семилетки с доходностью в 3,7% годовых. Совсем неплохо, если учесть, что американские десятилетки на момент имеют доходность 3,06% годовых.
Волгарь
 
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