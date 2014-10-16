Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро [28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.
России придётся примкнуть к одному из мировых лидеров — об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».
«Будут соревноваться три экономические зоны: с примерно равными ВВП США, Евросоюз и Китай. Россия вряд ли в этом сможет активно участвовать соревновании (на равных) и определять будущее..."
Волгарь написав:Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро [28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.
России придётся примкнуть к одному из мировых лидеров — об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».
«Будут соревноваться три экономические зоны: с примерно равными ВВП США, Евросоюз и Китай. Россия вряд ли в этом сможет активно участвовать соревновании (на равных) и определять будущее..."