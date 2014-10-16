Додано: Пон 03 гру, 2018 10:46

Ukrainian написав: Волгарь написав: Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро

[28.11.2018 10:24] FinamBonds

Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства.

Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.

http://bonds.finam.ru/news/item/rossiya ... mlrd-evro/

Т.е. семилетки с доходностью в 3,7% годовых. Совсем неплохо, если учесть, что американские десятилетки на момент имеют доходность 3,06% годовых. [28.11.2018 10:24] FinamBondsТ.е. семилетки с доходностью в 3,7% годовых. Совсем неплохо, если учесть, что американские десятилетки на момент имеют доходность 3,06% годовых.



Ваша оценка уважаемый

Сколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских?

Очень интересно ваше мнение Ваша оценка уважаемыйСколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских?Очень интересно ваше мнение

Начнем с того, что формально ВКМ прекратило свое существование почти 470 лет назад - когда Иван IV венчался на ЦАРСТВО. В реале это произошло уже в правление его деда Ивана III - когда западная граница ВКМ прошла в 100-140 от Днепра, включая Чернигов, почти параллельно его руслу примерно до нынешнего Луганска. А уже через 10 лет после вступления Ивана Грозного на престол - до низовьев Дона, включая оба берега Северского Донца.И уж тем более некорректно называть КНЯЖЕСТВОМ нынешнюю РФ площадью в 17+ млн. км2 - 1/8 обитаемой суши.По поводу Вашего вопроса - что произойдет, если запретить импорт энергоносителей из РФ и отключить ее БС от SWIFT, как иранскую?В течение часа цена нефти Brent удвоится - 1/9 мирового экспорта нефти (долю РФ) заместить невозможно, а через 90 дней - исчерпания стратегических нефтяных резервов Европы - утроится. Еще сложнее ситуация с газом - 36% российского газа (доля РФ в газовом балансе Европы) не заместить никаким LNG. Примерно 300 млн. человек в мире будут испытывать трудности с хлебом, лишившись 35 млн. т российской пшеницы. Последствия для мировой промышленности вообще трудно поддаются прогнозированию в случае отсутствия на рынке 200 млн. т угля, алюминия/никеля/меди и прочих необходимых материалов.Как это скажется на РФ? Из 5-ти основных видов сельхозсырья - зерна/подсолнечного масла/сахара/мяса/молока, РФ полностью обеспечивает себя первым 3-мя, сальдо экспорта/импорта мяса не превышает 3% от потребления (импорт -600 тыс, экспорт 350 тыс, годовое потребление - 11 млн. т), и лишь молоком она обеспечивает себя на 80% (32 млн. т из 40-ка), но 80% импорта покрывает Белоруссия. При этом возникнет дефицит тепличных овощей (из 2 млн. т овощей закрытого грунта ПОКА производится лишь около 55%).Примерно через 3 месяца после этого события начнется нарастающий дефицит лекарств, через полгода -9 месяцев - запчастей для многих видов техники.Доходы бюджета сократятся на четверть, но ФНБ позволит финансировать выпадающие доходы еще пару лет.В целом потери для всего остального мира будут на порядок больше.Это в экономическом плане. Я отнюдь не исключаю, что подобные действия будут восприняты руководством РФ как объявление войны. И в этом случае евроатлантическое сообщество (в полном состава) просто исчезнет с карты планеты при весьма умеренных (по меркам военных) потерях России.