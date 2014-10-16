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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:45

Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро
[28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства.
Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.

http://bonds.finam.ru/news/item/rossiya ... mlrd-evro/
Т.е. семилетки с доходностью в 3,7% годовых. Совсем неплохо, если учесть, что американские десятилетки на момент имеют доходность 3,06% годовых.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:21

  BigMan написав:0,4% роста в год?
погрешность в расчетах 1-2%? :)


Вопросы к Кудрину. Он прямо противоречит победным реляциям минфина с росстатом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 07:51

России придётся примкнуть к одному из мировых лидеров — об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

«Будут соревноваться три экономические зоны: с примерно равными ВВП США, Евросоюз и Китай. Россия вряд ли в этом сможет активно участвовать соревновании (на равных) и определять будущее..."

https://regnum.ru/news/2524333.html

Там же
Глазьев: Россия станет частью ядра глобального развития «по-азиатски»

https://eadaily.com/ru/news/2018/11/23/sergey-glazev-rossiya-stanet-chastyu-yadra-globalnogo-razvitiya-po-aziatski.


ПС. Петр "прорубил окно в Европу", Владимир его "зарубил". Из большой восмерки в "азиатскую подстилку" - итог непомерных амбиций карликовой экономики на мировое господство и "второй полюс мира".
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:04

  Волгарь написав:Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро
[28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства.
Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.

http://bonds.finam.ru/news/item/rossiya ... mlrd-evro/
Т.е. семилетки с доходностью в 3,7% годовых. Совсем неплохо, если учесть, что американские десятилетки на момент имеют доходность 3,06% годовых.


Ваша оценка уважаемый
Сколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских?
Очень интересно ваше мнение
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:34

  Камикадзе написав:
России придётся примкнуть к одному из мировых лидеров — об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

«Будут соревноваться три экономические зоны: с примерно равными ВВП США, Евросоюз и Китай. Россия вряд ли в этом сможет активно участвовать соревновании (на равных) и определять будущее..."

https://regnum.ru/news/2524333.html

Там же
Глазьев: Россия станет частью ядра глобального развития «по-азиатски»

https://eadaily.com/ru/news/2018/11/23/sergey-glazev-rossiya-stanet-chastyu-yadra-globalnogo-razvitiya-po-aziatski.


ПС. Петр "прорубил окно в Европу", Владимир его "зарубил". Из большой восмерки в "азиатскую подстилку" - итог непомерных амбиций карликовой экономики на мировое господство и "второй полюс мира".


Ну все правильно - из сырьевого придатка Европы превратятся в сырьевой (и не только) придаток Азии.
Замечательная тенденция.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:46

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро
[28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства.
Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.

http://bonds.finam.ru/news/item/rossiya ... mlrd-evro/
Т.е. семилетки с доходностью в 3,7% годовых. Совсем неплохо, если учесть, что американские десятилетки на момент имеют доходность 3,06% годовых.


Ваша оценка уважаемый
Сколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских?
Очень интересно ваше мнение

Начнем с того, что формально ВКМ прекратило свое существование почти 470 лет назад - когда Иван IV венчался на ЦАРСТВО. В реале это произошло уже в правление его деда Ивана III - когда западная граница ВКМ прошла в 100-140 от Днепра, включая Чернигов, почти параллельно его руслу примерно до нынешнего Луганска. А уже через 10 лет после вступления Ивана Грозного на престол - до низовьев Дона, включая оба берега Северского Донца.
И уж тем более некорректно называть КНЯЖЕСТВОМ нынешнюю РФ площадью в 17+ млн. км2 - 1/8 обитаемой суши.
По поводу Вашего вопроса - что произойдет, если запретить импорт энергоносителей из РФ и отключить ее БС от SWIFT, как иранскую?
В течение часа цена нефти Brent удвоится - 1/9 мирового экспорта нефти (долю РФ) заместить невозможно, а через 90 дней - исчерпания стратегических нефтяных резервов Европы - утроится. Еще сложнее ситуация с газом - 36% российского газа (доля РФ в газовом балансе Европы) не заместить никаким LNG. Примерно 300 млн. человек в мире будут испытывать трудности с хлебом, лишившись 35 млн. т российской пшеницы. Последствия для мировой промышленности вообще трудно поддаются прогнозированию в случае отсутствия на рынке 200 млн. т угля, алюминия/никеля/меди и прочих необходимых материалов.
Как это скажется на РФ? Из 5-ти основных видов сельхозсырья - зерна/подсолнечного масла/сахара/мяса/молока, РФ полностью обеспечивает себя первым 3-мя, сальдо экспорта/импорта мяса не превышает 3% от потребления (импорт -600 тыс, экспорт 350 тыс, годовое потребление - 11 млн. т), и лишь молоком она обеспечивает себя на 80% (32 млн. т из 40-ка), но 80% импорта покрывает Белоруссия. При этом возникнет дефицит тепличных овощей (из 2 млн. т овощей закрытого грунта ПОКА производится лишь около 55%).
Примерно через 3 месяца после этого события начнется нарастающий дефицит лекарств, через полгода -9 месяцев - запчастей для многих видов техники.
Доходы бюджета сократятся на четверть, но ФНБ позволит финансировать выпадающие доходы еще пару лет.
В целом потери для всего остального мира будут на порядок больше.
Это в экономическом плане. Я отнюдь не исключаю, что подобные действия будут восприняты руководством РФ как объявление войны. И в этом случае евроатлантическое сообщество (в полном состава) просто исчезнет с карты планеты при весьма умеренных (по меркам военных) потерях России.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:03

  Волгарь написав:И в этом случае евроатлантическое сообщество (в полном состава) просто исчезнет с карты планеты при весьма умеренных (по меркам военных) потерях России.


Он всерьез думает, что США отсидятся за океаном в этом случае.

Блин, вот иногда даже хочется, чтобы подобные диванные воины ощутили так радостно пропагандируемую войнушку на своей шкуре...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:10

Тяжела жизнь пропагандиста из РФ - вещаешь-вещаешь про прекрасную жизнь и огромные зарплаты, а потом главное агенство бац! и опровергает все твои выдумки.

https://ria.ru/infografika/20181203/1534736498.html

По Нижегородской области:
Почти треть (27.3%) людей получают зарплату МЕНЬШЕ 15 тысяч рублей.
Средняя зарплата - от 14 до 33 тысяч рублей.

П - процветание.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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