Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро [28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.
России придётся примкнуть к одному из мировых лидеров — об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».
«Будут соревноваться три экономические зоны: с примерно равными ВВП США, Евросоюз и Китай. Россия вряд ли в этом сможет активно участвовать соревновании (на равных) и определять будущее..."
Волгарь написав:Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро [28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.
России придётся примкнуть к одному из мировых лидеров — об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».
«Будут соревноваться три экономические зоны: с примерно равными ВВП США, Евросоюз и Китай. Россия вряд ли в этом сможет активно участвовать соревновании (на равных) и определять будущее..."
Волгарь написав:Россия разместила еврооблигации на 1 млрд евро [28.11.2018 10:24] FinamBonds
Министерство финансов РФ разместило еврооблигации на 1 млрд. евро, говорится в материалах ведомства. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 99,221% от номинальной стоимости. Ставка ежегодного купона установлена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Дата погашения облигаций – 4 декабря 2025 года.
Ваша оценка уважаемый Сколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских? Очень интересно ваше мнение
Начнем с того, что формально ВКМ прекратило свое существование почти 470 лет назад - когда Иван IV венчался на ЦАРСТВО. В реале это произошло уже в правление его деда Ивана III - когда западная граница ВКМ прошла в 100-140 от Днепра, включая Чернигов, почти параллельно его руслу примерно до нынешнего Луганска. А уже через 10 лет после вступления Ивана Грозного на престол - до низовьев Дона, включая оба берега Северского Донца. И уж тем более некорректно называть КНЯЖЕСТВОМ нынешнюю РФ площадью в 17+ млн. км2 - 1/8 обитаемой суши. По поводу Вашего вопроса - что произойдет, если запретить импорт энергоносителей из РФ и отключить ее БС от SWIFT, как иранскую? В течение часа цена нефти Brent удвоится - 1/9 мирового экспорта нефти (долю РФ) заместить невозможно, а через 90 дней - исчерпания стратегических нефтяных резервов Европы - утроится. Еще сложнее ситуация с газом - 36% российского газа (доля РФ в газовом балансе Европы) не заместить никаким LNG. Примерно 300 млн. человек в мире будут испытывать трудности с хлебом, лишившись 35 млн. т российской пшеницы. Последствия для мировой промышленности вообще трудно поддаются прогнозированию в случае отсутствия на рынке 200 млн. т угля, алюминия/никеля/меди и прочих необходимых материалов. Как это скажется на РФ? Из 5-ти основных видов сельхозсырья - зерна/подсолнечного масла/сахара/мяса/молока, РФ полностью обеспечивает себя первым 3-мя, сальдо экспорта/импорта мяса не превышает 3% от потребления (импорт -600 тыс, экспорт 350 тыс, годовое потребление - 11 млн. т), и лишь молоком она обеспечивает себя на 80% (32 млн. т из 40-ка), но 80% импорта покрывает Белоруссия. При этом возникнет дефицит тепличных овощей (из 2 млн. т овощей закрытого грунта ПОКА производится лишь около 55%). Примерно через 3 месяца после этого события начнется нарастающий дефицит лекарств, через полгода -9 месяцев - запчастей для многих видов техники. Доходы бюджета сократятся на четверть, но ФНБ позволит финансировать выпадающие доходы еще пару лет. В целом потери для всего остального мира будут на порядок больше. Это в экономическом плане. Я отнюдь не исключаю, что подобные действия будут восприняты руководством РФ как объявление войны. И в этом случае евроатлантическое сообщество (в полном состава) просто исчезнет с карты планеты при весьма умеренных (по меркам военных) потерях России.
ЦБ РФ опубликовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 октября 2018 года. Согласно этим данным, в январе-сентябре тридцатка крупнейших банков получила прибыль в размере 1,277 трлн руб. по сравнению с прибылью в 655,8 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года. Таким образом, прибыль тридцатки крупнейших банков увеличилась в 1,9 раза. Активы 30 крупнейших банков на 1 октября составили 71 трлн 212,3 млрд руб. (на 1 сентября - 70 трлн 783,7 млрд руб.). Активы за сентябрь подросли на 0,6%. Из них кредиты и прочие ссуды составили 50,210 трлн руб. В том числе кредиты физлицам - 12 трлн 155,7 млрд руб. За месяц объем кредитов, выданных физлицам 30-ю крупнейшими банками, вырос на 1,6%.