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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:03

  V2 написав:"С #Крымнаш на России ушло 423 банка, а осталось 419 (меньше половины!). Экватор перейден, теперь только вперед и вниз"

И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом. Но у меня-то не праздный интерес - в прошлом году по акциям Сбербанка платили 12 рублей (10-40 на руки) дивидендов, в 19-ом, судя по этим данным, будет около 15-ти и (13 на руки). Только этой весной я покупал их по 235 (доходность за 2 месяца менее 5%), сейчас можно купить по 196 и спокойно ждать июля, тихо продавая/покупая на пиках/провалах, либо подождать до февраля, когда США введут очередные санкции, и цена покупки снизится до 160-170-ти.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:05

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом.

И что ж у вас эти помойки решили уйти только после 2014?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:23

  Faceless написав:
  Волгарь написав:И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом.

И что ж у вас эти помойки решили уйти только после 2014?

Нет, после 14-го потихоньку, как я уже писал ранее, российская КЛЕПТОКРАТИЯ стала превращаться в КОРРУПЦИЮ. Просто разворовывание госсредств через банки ДЛЯ ВСЕХ стало невозможным - даже супервлиятельный партнер подполковника по татами был вынужден построить мост, и украсть с него, а не просто украсть.
(Недавно отправленный в политическое небытие нижегородский губернатор, например, украл около 500 млн. рублей, но новый мост через Волгу построил)
Соответственно,начали жестко контролировать банки, которые вовсю использовали в работе отнюдь не банковские методы. Началась проверка балансов, в которых обнаружились дутые активы/акции/кредиты аффилированным структурам. Как итог - массовое закрытие помоек при резком росте кредитов реальной экономике и доходности бизнеса в БС.
Вероятно, следующим шагом станет РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ - за счет снижения прибыли банки настоятельно попросят снизить проценты по кредитам.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:00

Волгарь
Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный в 2014 году после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.

Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги, отмечает Finanz.

Так, по данным Центробанка РФ, за январь—июнь 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%. По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.

Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.
.......
Более того, попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявлял еще в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751141.html

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за ноябрь 2018 год уменьшился почти на 405 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ.

«По состоянию на 1 декабря 2018 года объем ФНБ составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов», — говорится в сообщении министерства.

Отметим, что на 1 ноября нынешнего года объем ФНБ достигал 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей. Таким образом, за отчетный месяц фонд «похудел» на 404,698 млрд рублей.
.............
Добавим, что в бюджете РФ на 2019—2021 годы предусмотрено, по прогнозу, увеличение объема средств этого фонда с 3,8 трлн рублей в 2019 году до 11,4 трлн рублей к началу 2021 года.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751151.html

Личный вопрос
Насколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде?
По 10 бальной шкале
Где 10 весьма устойчив не поддаюсь стадным инстинктами
И 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:13

  Волгарь написав:
  Ukrainian написав:
Ваша оценка уважаемый
Сколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских?
Очень интересно ваше мнение

Начнем с того, что формально ВКМ прекратило свое существование почти 470 лет назад - когда Иван IV венчался на ЦАРСТВО. В реале это произошло уже в правление его деда Ивана III - когда западная граница ВКМ прошла в 100-140 от Днепра, включая Чернигов, почти параллельно его руслу примерно до нынешнего Луганска. А уже через 10 лет после вступления Ивана Грозного на престол - до низовьев Дона, включая оба берега Северского Донца.
И уж тем более некорректно называть КНЯЖЕСТВОМ нынешнюю РФ площадью в 17+ млн. км2 - 1/8 обитаемой суши.
По поводу Вашего вопроса - что произойдет, если запретить импорт энергоносителей из РФ и отключить ее БС от SWIFT, как иранскую?
В течение часа цена нефти Brent удвоится - 1/9 мирового экспорта нефти (долю РФ) заместить невозможно, а через 90 дней - исчерпания стратегических нефтяных резервов Европы - утроится. Еще сложнее ситуация с газом - 36% российского газа (доля РФ в газовом балансе Европы) не заместить никаким LNG. Примерно 300 млн. человек в мире будут испытывать трудности с хлебом, лишившись 35 млн. т российской пшеницы. Последствия для мировой промышленности вообще трудно поддаются прогнозированию в случае отсутствия на рынке 200 млн. т угля, алюминия/никеля/меди и прочих необходимых материалов.
Как это скажется на РФ? Из 5-ти основных видов сельхозсырья - зерна/подсолнечного масла/сахара/мяса/молока, РФ полностью обеспечивает себя первым 3-мя, сальдо экспорта/импорта мяса не превышает 3% от потребления (импорт -600 тыс, экспорт 350 тыс, годовое потребление - 11 млн. т), и лишь молоком она обеспечивает себя на 80% (32 млн. т из 40-ка), но 80% импорта покрывает Белоруссия. При этом возникнет дефицит тепличных овощей (из 2 млн. т овощей закрытого грунта ПОКА производится лишь около 55%).
Примерно через 3 месяца после этого события начнется нарастающий дефицит лекарств, через полгода -9 месяцев - запчастей для многих видов техники.
Доходы бюджета сократятся на четверть, но ФНБ позволит финансировать выпадающие доходы еще пару лет.
В целом потери для всего остального мира будут на порядок больше.
Это в экономическом плане. Я отнюдь не исключаю, что подобные действия будут восприняты руководством РФ как объявление войны. И в этом случае евроатлантическое сообщество (в полном состава) просто исчезнет с карты планеты при весьма умеренных (по меркам военных) потерях России.


Советский Союз был почти самодостаточным государством но когда цены на нефть резко упали развалился ;Россия с фракцией економики бывшего союза думаю будет не долго мучаться если запад таки решит что все проблемы от России
Американское и европейское ПРО буде мирно лицезреть как летят российские ракеты сорокалетней давности :lol: это если они вовремя запуска не само ликвидируются как Союзы носители :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:03

  Волгарь написав:
  V2 написав:"С #Крымнаш на России ушло 423 банка, а осталось 419 (меньше половины!). Экватор перейден, теперь только вперед и вниз"

И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом.


Как замечательно жить пропагандисту. Если банк обанкротился - значит помойка. Если предприниматель обанкротился - значит плохой предприниматель. Если рубль обесценился - значит плохая валюта... OH, WAIT.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:57

Ну и в тему "Все хорошо, прекрасная маркиза".

Голикова назвала убыль 173 тысяч человек в России ожидаемой
https://www.kommersant.ru/doc/3820666

Самое главное - вовремя назвать событие "многоходовочкой" и "хитрым планом".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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