Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Світова економіка / Російська економіка Російська економіка + Додати

тему Відповісти

на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 126127128129 Додано: Сер 05 гру, 2018 14:03 V2 написав: "С #Крымнаш на России ушло 423 банка, а осталось 419 (меньше половины!). Экватор перейден, теперь только вперед и вниз" "С #Крымнаш на России ушло 423 банка, а осталось 419 (меньше половины!). Экватор перейден, теперь только вперед и вниз"

И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом. Но у меня-то не праздный интерес - в прошлом году по акциям Сбербанка платили 12 рублей (10-40 на руки) дивидендов, в 19-ом, судя по этим данным, будет около 15-ти и (13 на руки). Только этой весной я покупал их по 235 (доходность за 2 месяца менее 5%), сейчас можно купить по 196 и спокойно ждать июля, тихо продавая/покупая на пиках/провалах, либо подождать до февраля, когда США введут очередные санкции, и цена покупки снизится до 160-170-ти. И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом. Но у меня-то не праздный интерес - в прошлом году по акциям Сбербанка платили 12 рублей (10-40 на руки) дивидендов, в 19-ом, судя по этим данным, будет около 15-ти и (13 на руки). Только этой весной я покупал их по 235 (доходность за 2 месяца менее 5%), сейчас можно купить по 196 и спокойно ждать июля, тихо продавая/покупая на пиках/провалах, либо подождать до февраля, когда США введут очередные санкции, и цена покупки снизится до 160-170-ти. Волгарь Повідомлень: 5781 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 14:05 Re: Російська економіка Волгарь написав: И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом. И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом.

И что ж у вас эти помойки решили уйти только после 2014? И что ж у вас эти помойки решили уйти только после 2014?

Конкурс "Кращий прогноз курса" Faceless

Модератор Повідомлень: 22832 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1096 раз. Подякували: 5147 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 14:23 Faceless написав: Волгарь написав: И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом. И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом.

И что ж у вас эти помойки решили уйти только после 2014? И что ж у вас эти помойки решили уйти только после 2014?

Нет, после 14-го потихоньку, как я уже писал ранее, российская КЛЕПТОКРАТИЯ стала превращаться в КОРРУПЦИЮ. Просто разворовывание госсредств через банки ДЛЯ ВСЕХ стало невозможным - даже супервлиятельный партнер подполковника по татами был вынужден построить мост, и украсть с него, а не просто украсть.

(Недавно отправленный в политическое небытие нижегородский губернатор, например, украл около 500 млн. рублей, но новый мост через Волгу построил)

Соответственно,начали жестко контролировать банки, которые вовсю использовали в работе отнюдь не банковские методы. Началась проверка балансов, в которых обнаружились дутые активы/акции/кредиты аффилированным структурам. Как итог - массовое закрытие помоек при резком росте кредитов реальной экономике и доходности бизнеса в БС.

Вероятно, следующим шагом станет РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ - за счет снижения прибыли банки настоятельно попросят снизить проценты по кредитам. Нет, после 14-го потихоньку, как я уже писал ранее, российская КЛЕПТОКРАТИЯ стала превращаться в КОРРУПЦИЮ. Просто разворовывание госсредств через банки ДЛЯ ВСЕХ стало невозможным - даже супервлиятельный партнер подполковника по татами был вынужден построить мост, и украсть с него, а не просто украсть.(Недавно отправленный в политическое небытие нижегородский губернатор, например, украл около 500 млн. рублей, но новый мост через Волгу построил)Соответственно,начали жестко контролировать банки, которые вовсю использовали в работе отнюдь не банковские методы. Началась проверка балансов, в которых обнаружились дутые активы/акции/кредиты аффилированным структурам. Как итог - массовое закрытие помоек при резком росте кредитов реальной экономике и доходности бизнеса в БС.Вероятно, следующим шагом станет РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ - за счет снижения прибыли банки настоятельно попросят снизить проценты по кредитам. Волгарь Повідомлень: 5781 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 19:00 Волгарь

Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный в 2014 году после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.



Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги, отмечает Finanz.



Так, по данным Центробанка РФ, за январь—июнь 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%. По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.



Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.

.......

Более того, попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявлял еще в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.



http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751141.html



Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за ноябрь 2018 год уменьшился почти на 405 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ.



«По состоянию на 1 декабря 2018 года объем ФНБ составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов», — говорится в сообщении министерства.



Отметим, что на 1 ноября нынешнего года объем ФНБ достигал 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей. Таким образом, за отчетный месяц фонд «похудел» на 404,698 млрд рублей.

.............

Добавим, что в бюджете РФ на 2019—2021 годы предусмотрено, по прогнозу, увеличение объема средств этого фонда с 3,8 трлн рублей в 2019 году до 11,4 трлн рублей к началу 2021 года.



http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751151.html



Личный вопрос

Насколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде?

По 10 бальной шкале

Где 10 весьма устойчив не поддаюсь стадным инстинктами

И 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный в 2014 году после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги, отмечает Finanz.Так, по данным Центробанка РФ, за январь—июнь 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%. По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний........Более того, попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявлял еще в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за ноябрь 2018 год уменьшился почти на 405 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ.«По состоянию на 1 декабря 2018 года объем ФНБ составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов», — говорится в сообщении министерства.Отметим, что на 1 ноября нынешнего года объем ФНБ достигал 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей. Таким образом, за отчетный месяц фонд «похудел» на 404,698 млрд рублей..............Добавим, что в бюджете РФ на 2019—2021 годы предусмотрено, по прогнозу, увеличение объема средств этого фонда с 3,8 трлн рублей в 2019 году до 11,4 трлн рублей к началу 2021 года.Личный вопросНасколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде?По 10 бальной шкалеГде 10 весьма устойчив не поддаюсь стадным инстинктамиИ 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7371 З нами з: 18.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 534 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 19:13 Волгарь написав: Ukrainian написав:

Ваша оценка уважаемый

Сколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских?

Очень интересно ваше мнение Ваша оценка уважаемыйСколько месяцев просуществует московское княжество если к нему применить санкции аналогично иранских?Очень интересно ваше мнение

Начнем с того, что формально ВКМ прекратило свое существование почти 470 лет назад - когда Иван IV венчался на ЦАРСТВО. В реале это произошло уже в правление его деда Ивана III - когда западная граница ВКМ прошла в 100-140 от Днепра, включая Чернигов, почти параллельно его руслу примерно до нынешнего Луганска. А уже через 10 лет после вступления Ивана Грозного на престол - до низовьев Дона, включая оба берега Северского Донца.

И уж тем более некорректно называть КНЯЖЕСТВОМ нынешнюю РФ площадью в 17+ млн. км2 - 1/8 обитаемой суши.

По поводу Вашего вопроса - что произойдет, если запретить импорт энергоносителей из РФ и отключить ее БС от SWIFT, как иранскую?

В течение часа цена нефти Brent удвоится - 1/9 мирового экспорта нефти (долю РФ) заместить невозможно, а через 90 дней - исчерпания стратегических нефтяных резервов Европы - утроится. Еще сложнее ситуация с газом - 36% российского газа (доля РФ в газовом балансе Европы) не заместить никаким LNG. Примерно 300 млн. человек в мире будут испытывать трудности с хлебом, лишившись 35 млн. т российской пшеницы. Последствия для мировой промышленности вообще трудно поддаются прогнозированию в случае отсутствия на рынке 200 млн. т угля, алюминия/никеля/меди и прочих необходимых материалов.

Как это скажется на РФ? Из 5-ти основных видов сельхозсырья - зерна/подсолнечного масла/сахара/мяса/молока, РФ полностью обеспечивает себя первым 3-мя, сальдо экспорта/импорта мяса не превышает 3% от потребления (импорт -600 тыс, экспорт 350 тыс, годовое потребление - 11 млн. т), и лишь молоком она обеспечивает себя на 80% (32 млн. т из 40-ка), но 80% импорта покрывает Белоруссия. При этом возникнет дефицит тепличных овощей (из 2 млн. т овощей закрытого грунта ПОКА производится лишь около 55%).

Примерно через 3 месяца после этого события начнется нарастающий дефицит лекарств, через полгода -9 месяцев - запчастей для многих видов техники.

Доходы бюджета сократятся на четверть, но ФНБ позволит финансировать выпадающие доходы еще пару лет.

В целом потери для всего остального мира будут на порядок больше.

Это в экономическом плане. Я отнюдь не исключаю, что подобные действия будут восприняты руководством РФ как объявление войны. И в этом случае евроатлантическое сообщество (в полном состава) просто исчезнет с карты планеты при весьма умеренных (по меркам военных) потерях России. Начнем с того, что формально ВКМ прекратило свое существование почти 470 лет назад - когда Иван IV венчался на ЦАРСТВО. В реале это произошло уже в правление его деда Ивана III - когда западная граница ВКМ прошла в 100-140 от Днепра, включая Чернигов, почти параллельно его руслу примерно до нынешнего Луганска. А уже через 10 лет после вступления Ивана Грозного на престол - до низовьев Дона, включая оба берега Северского Донца.И уж тем более некорректно называть КНЯЖЕСТВОМ нынешнюю РФ площадью в 17+ млн. км2 - 1/8 обитаемой суши.По поводу Вашего вопроса - что произойдет, если запретить импорт энергоносителей из РФ и отключить ее БС от SWIFT, как иранскую?В течение часа цена нефти Brent удвоится - 1/9 мирового экспорта нефти (долю РФ) заместить невозможно, а через 90 дней - исчерпания стратегических нефтяных резервов Европы - утроится. Еще сложнее ситуация с газом - 36% российского газа (доля РФ в газовом балансе Европы) не заместить никаким LNG. Примерно 300 млн. человек в мире будут испытывать трудности с хлебом, лишившись 35 млн. т российской пшеницы. Последствия для мировой промышленности вообще трудно поддаются прогнозированию в случае отсутствия на рынке 200 млн. т угля, алюминия/никеля/меди и прочих необходимых материалов.Как это скажется на РФ? Из 5-ти основных видов сельхозсырья - зерна/подсолнечного масла/сахара/мяса/молока, РФ полностью обеспечивает себя первым 3-мя, сальдо экспорта/импорта мяса не превышает 3% от потребления (импорт -600 тыс, экспорт 350 тыс, годовое потребление - 11 млн. т), и лишь молоком она обеспечивает себя на 80% (32 млн. т из 40-ка), но 80% импорта покрывает Белоруссия. При этом возникнет дефицит тепличных овощей (из 2 млн. т овощей закрытого грунта ПОКА производится лишь около 55%).Примерно через 3 месяца после этого события начнется нарастающий дефицит лекарств, через полгода -9 месяцев - запчастей для многих видов техники.Доходы бюджета сократятся на четверть, но ФНБ позволит финансировать выпадающие доходы еще пару лет.В целом потери для всего остального мира будут на порядок больше.Это в экономическом плане. Я отнюдь не исключаю, что подобные действия будут восприняты руководством РФ как объявление войны. И в этом случае евроатлантическое сообщество (в полном состава) просто исчезнет с карты планеты при весьма умеренных (по меркам военных) потерях России.



Советский Союз был почти самодостаточным государством но когда цены на нефть резко упали развалился ;Россия с фракцией економики бывшего союза думаю будет не долго мучаться если запад таки решит что все проблемы от России

Американское и европейское ПРО буде мирно лицезреть как летят российские ракеты сорокалетней давности это если они вовремя запуска не само ликвидируются как Союзы носители Советский Союз был почти самодостаточным государством но когда цены на нефть резко упали развалился ;Россия с фракцией економики бывшего союза думаю будет не долго мучаться если запад таки решит что все проблемы от РоссииАмериканское и европейское ПРО буде мирно лицезреть как летят российские ракеты сорокалетней давностиэто если они вовремя запуска не само ликвидируются как Союзы носители Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7371 З нами з: 18.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 534 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 22:03 Волгарь написав: V2 написав: "С #Крымнаш на России ушло 423 банка, а осталось 419 (меньше половины!). Экватор перейден, теперь только вперед и вниз" "С #Крымнаш на России ушло 423 банка, а осталось 419 (меньше половины!). Экватор перейден, теперь только вперед и вниз"

И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом. И слава Богу - уходят помойки по обналичке, остаются те, кто реально занимается банкингом.



Как замечательно жить пропагандисту. Если банк обанкротился - значит помойка. Если предприниматель обанкротился - значит плохой предприниматель. Если рубль обесценился - значит плохая валюта... OH, WAIT. Как замечательно жить пропагандисту. Если банк обанкротился - значит помойка. Если предприниматель обанкротился - значит плохой предприниматель. Если рубль обесценился - значит плохая валюта... OH, WAIT. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3213 З нами з: 07.04.17 Подякував: 276 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 00:57



Голикова назвала убыль 173 тысяч человек в России ожидаемой

https://www.kommersant.ru/doc/3820666



Самое главное - вовремя назвать событие "многоходовочкой" и "хитрым планом". Ну и в тему "Все хорошо, прекрасная маркиза".Самое главное - вовремя назвать событие "многоходовочкой" и "хитрым планом". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3213 З нами з: 07.04.17 Подякував: 276 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 09:51 Ukrainian написав: Волгарь

Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный в 2014 году после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.



Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги, отмечает Finanz.



Так, по данным Центробанка РФ, за январь—июнь 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%. По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.



Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.

.......

Более того, попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявлял еще в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.



http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751141.html



Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за ноябрь 2018 год уменьшился почти на 405 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ.



«По состоянию на 1 декабря 2018 года объем ФНБ составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов», — говорится в сообщении министерства.



Отметим, что на 1 ноября нынешнего года объем ФНБ достигал 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей. Таким образом, за отчетный месяц фонд «похудел» на 404,698 млрд рублей.

.............

Добавим, что в бюджете РФ на 2019—2021 годы предусмотрено, по прогнозу, увеличение объема средств этого фонда с 3,8 трлн рублей в 2019 году до 11,4 трлн рублей к началу 2021 года.



http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751151.html



Личный вопрос

Насколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде?

По 10 бальной шкале

Где 10 весьма устойчив не поддаюсь стадным инстинктами

И 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный в 2014 году после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги, отмечает Finanz.Так, по данным Центробанка РФ, за январь—июнь 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%. По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний........Более того, попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявлял еще в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за ноябрь 2018 год уменьшился почти на 405 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ.«По состоянию на 1 декабря 2018 года объем ФНБ составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов», — говорится в сообщении министерства.Отметим, что на 1 ноября нынешнего года объем ФНБ достигал 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей. Таким образом, за отчетный месяц фонд «похудел» на 404,698 млрд рублей..............Добавим, что в бюджете РФ на 2019—2021 годы предусмотрено, по прогнозу, увеличение объема средств этого фонда с 3,8 трлн рублей в 2019 году до 11,4 трлн рублей к началу 2021 года.Личный вопросНасколько устойчивы вы к промывке мозгов, информационному зомбированию и пропоганде?По 10 бальной шкалеГде 10 весьма устойчив не поддаюсь стадным инстинктамиИ 1 совсем не устойчив верю всему что в меня пихают из вне

Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.

Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.

Прощайте. Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.Прощайте. Волгарь Повідомлень: 5781 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 15:35 Волгарь написав:

Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.

Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.

Прощайте. Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.Прощайте.

Прощаю

О хлебе доступно

У меня родители и дед с бабой хлеб не покупают родители имеют хлебопечку а бабушка сама печёт по старинке; их к какой статистике относить? При этом родная тётя живёт в московской области получает 10 тыс пенсии жалуется что не хватает на коммуналку и приходиться подрабатывать вахтёром в общаге но при этом хлеб покупает; лень заморачиваться и делать свой. ПрощаюО хлебе доступноУ меня родители и дед с бабой хлеб не покупают родители имеют хлебопечку а бабушка сама печёт по старинке; их к какой статистике относить? При этом родная тётя живёт в московской области получает 10 тыс пенсии жалуется что не хватает на коммуналку и приходиться подрабатывать вахтёром в общаге но при этом хлеб покупает; лень заморачиваться и делать свой. Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7371 З нами з: 18.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 534 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 15:42



«Люди называют это "ядерной" опцией, – сказал Волкер. – Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот», – сказал он.



По мнению Волкера, своими действиями в Украине Россия хочет повлиять на выборы в этой стране, которые пройдут в марте 2019 года.



Спецпредставитель США предупредил, что для России было бы «крайне безрассудно» идти на еще более агрессивные шаги в Украине.



«Украинские военные теперь гораздо более способные, чем раньше, – сказал он. – Это будет гораздо более дорогой опыт. Они потеряют последнюю возможность отрицать свою вину, за которую хватаются сейчас, а Украина получит большую поддержку».

https://www.golos-ameriki.ru/a/us-diplo ... 89013.html Другой возможной мерой, сказал Волкер, является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.«Люди называют это "ядерной" опцией, – сказал Волкер. – Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот», – сказал он.По мнению Волкера, своими действиями в Украине Россия хочет повлиять на выборы в этой стране, которые пройдут в марте 2019 года.Спецпредставитель США предупредил, что для России было бы «крайне безрассудно» идти на еще более агрессивные шаги в Украине.«Украинские военные теперь гораздо более способные, чем раньше, – сказал он. – Это будет гораздо более дорогой опыт. Они потеряют последнюю возможность отрицать свою вину, за которую хватаются сейчас, а Украина получит большую поддержку». Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7371 З нами з: 18.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 534 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 126127128129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Світова економіка, тенденції 1 ... 10 , 11 , 12

tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08 111 37663

Волгарь Сер 28 лис, 2018 10:39 Китайська економіка 1 ... 143 , 144 , 145

tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56 1449 131595

tobias Пон 01 лют, 2016 22:10 Німецька економіка 1 , 2

tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20 14 12928

fabulist Сер 05 сер, 2015 15:10