Додано: Чет 06 гру, 2018 17:54

Волкер - лузер.

Сделайте выборку его перлов за последний год (пусть даже и по укроисточникам) и сравните их с реальностью.

Порось №2.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.