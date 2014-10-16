Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха. Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте. Прощайте.
Причиной краха крупных туроператоров могло стать плохое планирование: компании рассчитывали на спрос не ниже, чем год назад, а продажи сократились по некоторым направлениям на 1/4 Ситуацией на туристическом рынке озаботился и председатель правительства Дмитрий Медведев. «У нас просто обвал какой-то случился на рынке, такого я не помню за всю историю», - заявил он на вчерашнем совещании (цитата по ИТАР-ТАСС)