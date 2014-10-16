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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:54

Волкер - лузер.
Сделайте выборку его перлов за последний год (пусть даже и по укроисточникам) и сравните их с реальностью.
Порось №2.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:26

  Баблонавт написав:Волкер - лузер.
Сделайте выборку его перлов за последний год (пусть даже и по укроисточникам) и сравните их с реальностью.
Порось №2.


О да, а если взять перлы некоего плешивого вовочки за последний год... То сразу станет понятно, кто лузер. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:24

  Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.
Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.
Прощайте.

То есть цифр с привязкой к датам и годам от вас не будет.
Рынок хлебобулочных изделий: причины сокращения производства
То есть с 2000 года снизилось, а в статье приводится объяснение.
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в России за год не изменился
Вот это и есть ваши 1:6. Но дискуссию с вами вести не буду, "я по четвергам не подаю", ибо вы манипулируете цифрами, фактами.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:31

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/08/05/proschitalis-na-chetvert
Причиной краха крупных туроператоров могло стать плохое планирование: компании рассчитывали на спрос не ниже, чем год назад, а продажи сократились по некоторым направлениям на 1/4
Ситуацией на туристическом рынке озаботился и председатель правительства Дмитрий Медведев. «У нас просто обвал какой-то случился на рынке, такого я не помню за всю историю», - заявил он на вчерашнем совещании (цитата по ИТАР-ТАСС)
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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