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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:24

  Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.
Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.
Прощайте.

То есть цифр с привязкой к датам и годам от вас не будет.
Рынок хлебобулочных изделий: причины сокращения производства
То есть с 2000 года снизилось, а в статье приводится объяснение.
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в России за год не изменился
Вот это и есть ваши 1:6. Но дискуссию с вами вести не буду, "я по четвергам не подаю", ибо вы манипулируете цифрами, фактами.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:31

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/08/05/proschitalis-na-chetvert
Причиной краха крупных туроператоров могло стать плохое планирование: компании рассчитывали на спрос не ниже, чем год назад, а продажи сократились по некоторым направлениям на 1/4
Ситуацией на туристическом рынке озаботился и председатель правительства Дмитрий Медведев. «У нас просто обвал какой-то случился на рынке, такого я не помню за всю историю», - заявил он на вчерашнем совещании (цитата по ИТАР-ТАСС)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:12

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.
Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.
Прощайте.

То есть цифр с привязкой к датам и годам от вас не будет.
Рынок хлебобулочных изделий: причины сокращения производства
То есть с 2000 года снизилось, а в статье приводится объяснение.
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в России за год не изменился
Вот это и есть ваши 1:6. Но дискуссию с вами вести не буду, "я по четвергам не подаю", ибо вы манипулируете цифрами, фактами.

1)Сокращение рынков сбыта на территории Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей.

Это сокращение как раз и включает в себя соотношение потребления - 160 млн. (с гастарбайтерами) россиян и 32 млн. (как считалось) наличных жителей Украины.
2)Появление мощного теневого сегмента рынка: хлебобулочные изделия и хлеб продаются в киосках, зарегистрированных как ФОП или вообще без регистрации. Благодаря этому у них получается удешевить продукцию, которая производится зачастую в антисанитарных условиях и не может соответствовать ни одному стандарту качества. Но, поскольку это выгодно, то теневой сегмент рынка составляет около 60% всего производства хлебобулочных изделий.

Чудесное объяснение, но статистика ведет речь НЕ О ПРОДАЖЕ, А О ПРОИЗВОДСТВЕ. А если хлеб не соответствует стандартам качества - его просто никто не купят. Хлеб едят каждый день, и потребители всегда имеют возможность сравнивать.
3)Многие супермаркеты в Украине специализируются на выпуске собственной хлебопекарской продукции, но это производство не фиксируется.

В РФ ВСЕ супер и гипермаркеты (плюс огромное количество мини-пекарен) пекут хлеб. Т.е. статистика дана именно с учетом этого фактора - ВНЕФАРИЧНОГО ПРОИЗВОДТСВА.
И она следующая.
Октябрь 2018, тыс. т
Изделия хлебобулочные недлительного хранения -492
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
Виробництво промислової продукції за видами у січні-жовтні 2018 року
жовтень 2018р.
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 80 872
http://www.ukrstat.gov.ua/
Причем разница в цифрах обусловлена почти исключительно КОЛИЧЕСТВОМ ЕДОКОВ, ведь
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 2017
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу
хліб і хлібні продукти, кг 8,4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации
(на душу населения в год; килограммов)
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) 117
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... /economy/#
Т.е. 100 и 117 кг в год. Причем в то, что в РФ потребляют больше зерновых продуктов, верится с трудом, ведь в 18-ом потребление мяса в России составит 78, а на Украине - около 56 кг на душу населения, т.е. на 40% больше, а как раз зерновые продукты и является самым дешевым источником калорий.
Замечу, что 30 лет назад эта разница почти точно соответствовала соотношению населению УССР и РСФСР 147,5 к 51,5 млн.- объем производства отличался в 2,8 раза.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:51

Про транвай, о котором тут так беспокоились
С некоторых пор в Константиновке перестало существовать трамвайное движение, то есть дешевый электрический транспорт. А городское трамвайное управление успешно прошло стадию ликвидации, как предприятие – банкрот

https://zi.dn.ua/news/kto-i-zachem-razb ... lsy_38803/
Не Архангельск, конечно - раза в 4 поменьше (жителей). А автомобилей на душу населения, видимо, раза в 2,5. И ничего - живут без транвая.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:04

Чистая прибыль Сбербанка (MCX:SBER) по РСБУ в январе-ноябре выросла на 21,6% и составила 758,858 млрд руб. по сравнению с 624,188 млрд руб. в январе-ноябре прошлого года, следует из отчетности банка. В том числе в ноябре банк заработал 73,3 млрд руб. чистой прибыли, что на 14% больше, чем в ноябре 2017 года (64,3 млрд руб.).

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-589093
Неплохо. Это будет почти 40 рублей на акцию при P/E почти 5 к 1 по текущему курсу (в сущности невиданный показатель для мировой банковской системы).
Ближайшие дивиденды Сбербанк обыкновенные 16.73руб.(40.00%) 21 июля 2019 (прогноз)
https://investfuture.ru/dividends/id/33
Или 14-50 на руки против 10-44 за 17-ый год. Если в итоге выплатит рублей по 13, это будет совсем неплохо, ведь до 16-го года он платил максимум 3 рубля на акцию.
Волгарь
 
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