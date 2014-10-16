Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха. Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте. Прощайте.
Причиной краха крупных туроператоров могло стать плохое планирование: компании рассчитывали на спрос не ниже, чем год назад, а продажи сократились по некоторым направлениям на 1/4 Ситуацией на туристическом рынке озаботился и председатель правительства Дмитрий Медведев. «У нас просто обвал какой-то случился на рынке, такого я не помню за всю историю», - заявил он на вчерашнем совещании (цитата по ИТАР-ТАСС)
Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха. Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте. Прощайте.
1)Сокращение рынков сбыта на территории Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей.
Это сокращение как раз и включает в себя соотношение потребления - 160 млн. (с гастарбайтерами) россиян и 32 млн. (как считалось) наличных жителей Украины.
2)Появление мощного теневого сегмента рынка: хлебобулочные изделия и хлеб продаются в киосках, зарегистрированных как ФОП или вообще без регистрации. Благодаря этому у них получается удешевить продукцию, которая производится зачастую в антисанитарных условиях и не может соответствовать ни одному стандарту качества. Но, поскольку это выгодно, то теневой сегмент рынка составляет около 60% всего производства хлебобулочных изделий.
Чудесное объяснение, но статистика ведет речь НЕ О ПРОДАЖЕ, А О ПРОИЗВОДСТВЕ. А если хлеб не соответствует стандартам качества - его просто никто не купят. Хлеб едят каждый день, и потребители всегда имеют возможность сравнивать.
3)Многие супермаркеты в Украине специализируются на выпуске собственной хлебопекарской продукции, но это производство не фиксируется.
В РФ ВСЕ супер и гипермаркеты (плюс огромное количество мини-пекарен) пекут хлеб. Т.е. статистика дана именно с учетом этого фактора - ВНЕФАРИЧНОГО ПРОИЗВОДТСВА. И она следующая. Октябрь 2018, тыс. т Изделия хлебобулочные недлительного хранения -492 http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm Виробництво промислової продукції за видами у січні-жовтні 2018 року жовтень 2018р. Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 80 872 http://www.ukrstat.gov.ua/ Причем разница в цифрах обусловлена почти исключительно КОЛИЧЕСТВОМ ЕДОКОВ, ведь Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 2017 Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу хліб і хлібні продукти, кг 8,4 http://www.ukrstat.gov.ua/ Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации (на душу населения в год; килограммов) Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) 117 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... /economy/# Т.е. 100 и 117 кг в год. Причем в то, что в РФ потребляют больше зерновых продуктов, верится с трудом, ведь в 18-ом потребление мяса в России составит 78, а на Украине - около 56 кг на душу населения, т.е. на 40% больше, а как раз зерновые продукты и является самым дешевым источником калорий. Замечу, что 30 лет назад эта разница почти точно соответствовала соотношению населению УССР и РСФСР 147,5 к 51,5 млн.- объем производства отличался в 2,8 раза.
С некоторых пор в Константиновке перестало существовать трамвайное движение, то есть дешевый электрический транспорт. А городское трамвайное управление успешно прошло стадию ликвидации, как предприятие – банкрот
Чистая прибыль Сбербанка (MCX:SBER) по РСБУ в январе-ноябре выросла на 21,6% и составила 758,858 млрд руб. по сравнению с 624,188 млрд руб. в январе-ноябре прошлого года, следует из отчетности банка. В том числе в ноябре банк заработал 73,3 млрд руб. чистой прибыли, что на 14% больше, чем в ноябре 2017 года (64,3 млрд руб.).
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-589093 Неплохо. Это будет почти 40 рублей на акцию при P/E почти 5 к 1 по текущему курсу (в сущности невиданный показатель для мировой банковской системы). Ближайшие дивиденды Сбербанк обыкновенные 16.73руб.(40.00%) 21 июля 2019 (прогноз) https://investfuture.ru/dividends/id/33 Или 14-50 на руки против 10-44 за 17-ый год. Если в итоге выплатит рублей по 13, это будет совсем неплохо, ведь до 16-го года он платил максимум 3 рубля на акцию.