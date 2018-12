Додано: Суб 08 гру, 2018 17:30

Летом этого года американские сенаторы предложили два законопроекта: "О защите безопасности США от кремлевской агрессии" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) и "О защите выборов от угроз путем определения "красных линий" (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, DETER).ПервыйПод санкции попадает как минимум один из российских государственных банков (Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВЭБ или ВТБ), прекращаются новые инвестиции практически во все энергетические проекты России, запрещается поставка товаров, услуг и технологий нефтяной отрасли.DASKA предусматривает также возможность внесения России в список государств-спонсоров терроризма со всеми вытекающими отсюда последствиями, а также выделение отдельных средств на борьбу с российской пропагандой, кибернетическим и химическим оружием.ВторойКак минимум три российских государственных банка попадают под санкции, включая закрытие корреспондентских счетов.В энергетическом секторе под санкции попадают две из трех крупнейших компаний (то есть из "Роснефти", "Лукойла" и "Газпрома"). В добывающей промышленности, транспортной и аэрокосмической индустрии - все компании, в которых 25% или больше принадлежит российскому государству, включая "Алросу", РЖД и "Аэрофлот".Согласно новому исследованию Bloomberg Economics, экономика России сегодня на 10% меньше, чем могла бы быть по прогнозам, сделанным в конце 2013 года. Авторы признают, что в действительности российская экономика пострадала и от падения цен на нефть, но отмечают, что только этим объяснить снижение показателей невозможно. По их мнению, в результате санкций российская экономика недополучила до 6% роста за четыре года.Фактически санкции исключают Россию из мировой финансовой системы, отсекают ее от глобальных рынков капитала и лишают ее возможности привлекать и использовать для своего развития мировые финансовые, технологические и предпринимательские ресурсы.Экономическое противостояние России (1,8% мирового ВВП) с США (24%) и Евросоюзом (20%) вряд ли закончится победой Москвы. Военного столкновения Запад любой ценой будет избегать, а другой ценности российское ядерное оружие и ВПК в целом в современном мире не имеет."Единственные союзники России" армия и флот, стратегические ядерные силы, - определяли положение страны почти до конца прошлого века, но в сегодняшнем мире этого категорически недостаточно для того, чтобы бороться с принципиально новыми угрозами. Недостаточно этого и странам Запада, но Россия ощутит это на себе раньше и острее других.Поворот на Восток, о котором так любят рассуждать во властных коридорах - это тоже попытка выдать желаемое за действительное. Да, Россия, безусловно, может дружить с Индией и Китаем - ровно до тех пор, пока эта дружба не ущемляет интересы Дели и Пекина в отношениях с США и Евросоюзом, обороты торговли с которыми превосходят российские на порядки.