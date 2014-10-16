Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:12

pesikot написав: Волгарь написав: Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.

Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.

Прощайте.

Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха.Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте.Прощайте.

То есть цифр с привязкой к датам и годам от вас не будет.

Рынок хлебобулочных изделий: причины сокращения производства

То есть с 2000 года снизилось, а в статье приводится объяснение.

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в России за год не изменился

Вот это и есть ваши 1:6. Но дискуссию с вами вести не буду, "я по четвергам не подаю", ибо вы манипулируете цифрами, фактами. То есть цифр с привязкой к датам и годам от вас не будет.То есть с 2000 года снизилось, а в статье приводится объяснение.Вот это и есть ваши 1:6. Но дискуссию с вами вести не буду, "я по четвергам не подаю", ибо вы манипулируете цифрами, фактами.

1)Сокращение рынков сбыта на территории Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей.

2)Появление мощного теневого сегмента рынка: хлебобулочные изделия и хлеб продаются в киосках, зарегистрированных как ФОП или вообще без регистрации. Благодаря этому у них получается удешевить продукцию, которая производится зачастую в антисанитарных условиях и не может соответствовать ни одному стандарту качества. Но, поскольку это выгодно, то теневой сегмент рынка составляет около 60% всего производства хлебобулочных изделий.

3) Многие супермаркеты в Украине специализируются на выпуске собственной хлебопекарской продукции, но это производство не фиксируется.

Октябрь 2018, тыс. т

Изделия хлебобулочные недлительного хранения -492

Виробництво промислової продукції за видами у січні-жовтні 2018 року

жовтень 2018р.

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 80 872

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 2017

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу

хліб і хлібні продукти, кг 8,4

Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации

(на душу населения в год; килограммов)

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) 117

Это сокращение как раз и включает в себя соотношение потребления - 160 млн. (с гастарбайтерами) россиян и 32 млн. (как считалось) наличных жителей Украины.Чудесное объяснение, но статистика ведет речь НЕ О ПРОДАЖЕ, А О ПРОИЗВОДСТВЕ. А если хлеб не соответствует стандартам качества - его просто никто не купят. Хлеб едят каждый день, и потребители всегда имеют возможность сравнивать.В РФ ВСЕ супер и гипермаркеты (плюс огромное количество мини-пекарен) пекут хлеб. Т.е. статистика дана именно с учетом этого фактора - ВНЕФАРИЧНОГО ПРОИЗВОДТСВА.И она следующая.Причем разница в цифрах обусловлена почти исключительно КОЛИЧЕСТВОМ ЕДОКОВ, ведьТ.е. 100 и 117 кг в год. Причем в то, что в РФ потребляют больше зерновых продуктов, верится с трудом, ведь в 18-ом потребление мяса в России составит 78, а на Украине - около 56 кг на душу населения, т.е. на 40% больше, а как раз зерновые продукты и является самым дешевым источником калорий.Замечу, что 30 лет назад эта разница почти точно соответствовала соотношению населению УССР и РСФСР 147,5 к 51,5 млн.- объем производства отличался в 2,8 раза.