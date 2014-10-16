Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха. Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте. Прощайте.
Причиной краха крупных туроператоров могло стать плохое планирование: компании рассчитывали на спрос не ниже, чем год назад, а продажи сократились по некоторым направлениям на 1/4 Ситуацией на туристическом рынке озаботился и председатель правительства Дмитрий Медведев. «У нас просто обвал какой-то случился на рынке, такого я не помню за всю историю», - заявил он на вчерашнем совещании (цитата по ИТАР-ТАСС)
Волгарь написав:Простите, а какой Вы ожидали от меня ответ? Я считаю ПОДОБНОЕ наглостью и хамством, а с хамами диалога не веду. Обсуждайте теперь с Большим Человеком снижение потребления соли в РФ и вместе ждите ее краха. Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете. Прощайте. Прощайте.
1)Сокращение рынков сбыта на территории Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей.
Это сокращение как раз и включает в себя соотношение потребления - 160 млн. (с гастарбайтерами) россиян и 32 млн. (как считалось) наличных жителей Украины.
2)Появление мощного теневого сегмента рынка: хлебобулочные изделия и хлеб продаются в киосках, зарегистрированных как ФОП или вообще без регистрации. Благодаря этому у них получается удешевить продукцию, которая производится зачастую в антисанитарных условиях и не может соответствовать ни одному стандарту качества. Но, поскольку это выгодно, то теневой сегмент рынка составляет около 60% всего производства хлебобулочных изделий.
Чудесное объяснение, но статистика ведет речь НЕ О ПРОДАЖЕ, А О ПРОИЗВОДСТВЕ. А если хлеб не соответствует стандартам качества - его просто никто не купят. Хлеб едят каждый день, и потребители всегда имеют возможность сравнивать.
3)Многие супермаркеты в Украине специализируются на выпуске собственной хлебопекарской продукции, но это производство не фиксируется.
В РФ ВСЕ супер и гипермаркеты (плюс огромное количество мини-пекарен) пекут хлеб. Т.е. статистика дана именно с учетом этого фактора - ВНЕФАРИЧНОГО ПРОИЗВОДТСВА. И она следующая. Октябрь 2018, тыс. т Изделия хлебобулочные недлительного хранения -492 http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm Виробництво промислової продукції за видами у січні-жовтні 2018 року жовтень 2018р. Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 80 872 http://www.ukrstat.gov.ua/ Причем разница в цифрах обусловлена почти исключительно КОЛИЧЕСТВОМ ЕДОКОВ, ведь Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 2017 Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу хліб і хлібні продукти, кг 8,4 http://www.ukrstat.gov.ua/ Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации (на душу населения в год; килограммов) Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) 117 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... /economy/# Т.е. 100 и 117 кг в год. Причем в то, что в РФ потребляют больше зерновых продуктов, верится с трудом, ведь в 18-ом потребление мяса в России составит 78, а на Украине - около 56 кг на душу населения, т.е. на 40% больше, а как раз зерновые продукты и является самым дешевым источником калорий. Замечу, что 30 лет назад эта разница почти точно соответствовала соотношению населению УССР и РСФСР 147,5 к 51,5 млн.- объем производства отличался в 2,8 раза.
С некоторых пор в Константиновке перестало существовать трамвайное движение, то есть дешевый электрический транспорт. А городское трамвайное управление успешно прошло стадию ликвидации, как предприятие – банкрот
Чистая прибыль Сбербанка (MCX:SBER) по РСБУ в январе-ноябре выросла на 21,6% и составила 758,858 млрд руб. по сравнению с 624,188 млрд руб. в январе-ноябре прошлого года, следует из отчетности банка. В том числе в ноябре банк заработал 73,3 млрд руб. чистой прибыли, что на 14% больше, чем в ноябре 2017 года (64,3 млрд руб.).
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-589093 Неплохо. Это будет почти 40 рублей на акцию при P/E почти 5 к 1 по текущему курсу (в сущности невиданный показатель для мировой банковской системы). Ближайшие дивиденды Сбербанк обыкновенные 16.73руб.(40.00%) 21 июля 2019 (прогноз) https://investfuture.ru/dividends/id/33 Или 14-50 на руки против 10-44 за 17-ый год. Если в итоге выплатит рублей по 13, это будет совсем неплохо, ведь до 16-го года он платил максимум 3 рубля на акцию.
Чистая прибыль Сбербанка (MCX:SBER) по РСБУ в январе-ноябре выросла на 21,6% и составила 758,858 млрд руб. по сравнению с 624,188 млрд руб. в январе-ноябре прошлого года, следует из отчетности банка. В том числе в ноябре банк заработал 73,3 млрд руб. чистой прибыли, что на 14% больше, чем в ноябре 2017 года (64,3 млрд руб.).
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-589093 Неплохо. Это будет почти 40 рублей на акцию при P/E почти 5 к 1 по текущему курсу (в сущности невиданный показатель для мировой банковской системы). Ближайшие дивиденды Сбербанк обыкновенные 16.73руб.(40.00%) 21 июля 2019 (прогноз) https://investfuture.ru/dividends/id/33 Или 14-50 на руки против 10-44 за 17-ый год. Если в итоге выплатит рублей по 13, это будет совсем неплохо, ведь до 16-го года он платил максимум 3 рубля на акцию.
Волгарь не игнорьте мои посты, вопросы. Плиз. Я не бот. Реагирую занабто эмоционально, но я по вине рашки потерял дом. И непредвзято относится уже не смогу. Информация которую вы даете идет в разрез с инфой которая сыплется со всех сторон. Но я мотаю вашу инфу на ус.
да еще, я неБольшойЧеловек.
Могу конечно перерегатся для продолжения общения с вами под другим ником, но надеюсь что вас таки "отпустит" обида.
Волгарь написав:Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6.
Так, хліб став недоступною розкішшю. А гріються українці котами та іншою живністю, як знімають на раші тіві:
Зубожіння: в ролі бідного українця пропаганда РФ зняла успішного білоруса ...Зокрема скаржиться на "дорогу електроенергію, відсутність тепла (грітися, мовляв, доводиться за допомогою кота, який присутній у кадрі –ред.) та відсутність перспектив. https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/7/7200531/
Незабаром всі бажаючі перед новорічно-різдвяними святами це зубожіння наглядно побачать на стоянках перед супермаркетами, коли зубожілі будуть запихати чуть не річний мінімум у позашляховики за один захід.
Летом этого года американские сенаторы предложили два законопроекта: "О защите безопасности США от кремлевской агрессии" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) и "О защите выборов от угроз путем определения "красных линий" (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, DETER).
Первый
Под санкции попадает как минимум один из российских государственных банков (Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВЭБ или ВТБ), прекращаются новые инвестиции практически во все энергетические проекты России, запрещается поставка товаров, услуг и технологий нефтяной отрасли.
DASKA предусматривает также возможность внесения России в список государств-спонсоров терроризма со всеми вытекающими отсюда последствиями, а также выделение отдельных средств на борьбу с российской пропагандой, кибернетическим и химическим оружием.
Второй
Как минимум три российских государственных банка попадают под санкции, включая закрытие корреспондентских счетов.
В энергетическом секторе под санкции попадают две из трех крупнейших компаний (то есть из "Роснефти", "Лукойла" и "Газпрома"). В добывающей промышленности, транспортной и аэрокосмической индустрии - все компании, в которых 25% или больше принадлежит российскому государству, включая "Алросу", РЖД и "Аэрофлот".
Согласно новому исследованию Bloomberg Economics, экономика России сегодня на 10% меньше, чем могла бы быть по прогнозам, сделанным в конце 2013 года. Авторы признают, что в действительности российская экономика пострадала и от падения цен на нефть, но отмечают, что только этим объяснить снижение показателей невозможно. По их мнению, в результате санкций российская экономика недополучила до 6% роста за четыре года.
Фактически санкции исключают Россию из мировой финансовой системы, отсекают ее от глобальных рынков капитала и лишают ее возможности привлекать и использовать для своего развития мировые финансовые, технологические и предпринимательские ресурсы.
Экономическое противостояние России (1,8% мирового ВВП) с США (24%) и Евросоюзом (20%) вряд ли закончится победой Москвы. Военного столкновения Запад любой ценой будет избегать, а другой ценности российское ядерное оружие и ВПК в целом в современном мире не имеет.
"Единственные союзники России" армия и флот, стратегические ядерные силы, - определяли положение страны почти до конца прошлого века, но в сегодняшнем мире этого категорически недостаточно для того, чтобы бороться с принципиально новыми угрозами. Недостаточно этого и странам Запада, но Россия ощутит это на себе раньше и острее других.
Поворот на Восток, о котором так любят рассуждать во властных коридорах - это тоже попытка выдать желаемое за действительное. Да, Россия, безусловно, может дружить с Индией и Китаем - ровно до тех пор, пока эта дружба не ущемляет интересы Дели и Пекина в отношениях с США и Евросоюзом, обороты торговли с которыми превосходят российские на порядки.