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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:25

  pesikot написав:Волгарь
Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты.
А не на российские сайты.
И да, не надо включать bold-шрифт.
А то ваша истерика мне неприятна

Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.
По поводу шрифта - хочу напомнить, что не я с Вами,а Вы со мной вступили в полемику. Памятуя свой 6-ти летний опыт подобных дискуссий, мне представляется (рад буду ошибиться), что она будет развиваться (как и почти все предшествующие) по следующей схеме:
- Возражения. Поскольку предмет спора почти всегда имеет цифровое измерение,то оппонент за неимение аргументов начинает дополнять их ссылками на личный опыт (шуряк/тетка в Воронеже/Белгороде) или российские примеры, не имеющие к обсуждаемому предмету никакого отношения в стиле а у вас негров вешают.
- Тонкая ирония. Следующий этап, когда аргументом становятся мемы/блоги или природный идиотизм российского чиновничества, которым щедро насыщены просторы Сети.
- Наконец, обыкновенное хамство. Поскольку в процессе дискуссии выясняется, что положение с описываемым явлением поддается только одному определению - КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ, то в ход идут личные выпады/призывы к модератору и оскорбления.
На этом, увы, спор обычно и заканчивается. Поэтому я предлагаю Вам более простой выход - либо поставить меня в игнор, либо смириться с моей манерой изложения - менять ее из-за скоротечности общения я не собираюсь.
Волгарь
 
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