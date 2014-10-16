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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:25

  pesikot написав:Волгарь
Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты.
А не на российские сайты.
И да, не надо включать bold-шрифт.
А то ваша истерика мне неприятна

Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.
По поводу шрифта - хочу напомнить, что не я с Вами,а Вы со мной вступили в полемику. Памятуя свой 6-ти летний опыт подобных дискуссий, мне представляется (рад буду ошибиться), что она будет развиваться (как и почти все предшествующие) по следующей схеме:
- Возражения. Поскольку предмет спора почти всегда имеет цифровое измерение,то оппонент за неимение аргументов начинает дополнять их ссылками на личный опыт (шуряк/тетка в Воронеже/Белгороде) или российские примеры, не имеющие к обсуждаемому предмету никакого отношения в стиле а у вас негров вешают.
- Тонкая ирония. Следующий этап, когда аргументом становятся мемы/блоги или природный идиотизм российского чиновничества, которым щедро насыщены просторы Сети.
- Наконец, обыкновенное хамство. Поскольку в процессе дискуссии выясняется, что положение с описываемым явлением поддается только одному определению - КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ, то в ход идут личные выпады/призывы к модератору и оскорбления.
На этом, увы, спор обычно и заканчивается. Поэтому я предлагаю Вам более простой выход - либо поставить меня в игнор, либо смириться с моей манерой изложения - менять ее из-за скоротечности общения я не собираюсь.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:11

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР

Да нет смысла вообще сегодня опираться на цифры производства хлебопродуктов. Если 100-200 лет назад у большинства населения хлеб мог составлять основу рациона, 30 лет назад - составлял значительную часть, то последний десяток лет его роль снижается до малозначимой вообще, а учитывая расширившийся в десятки раз ассортимент альтернатив - вообще ничего не показывает. Что в Украине, что в РФ, сама структура потребления уже иная, и вовсе не обязана быть пропорциональной населению
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:23

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР

Да нет смысла вообще сегодня опираться на цифры производства хлебопродуктов. Если 100-200 лет назад у большинства населения хлеб мог составлять основу рациона, 30 лет назад - составлял значительную часть, то последний десяток лет его роль снижается до малозначимой вообще, а учитывая расширившийся в десятки раз ассортимент альтернатив - вообще ничего не показывает. Что в Украине, что в РФ, сама структура потребления уже иная, и вовсе не обязана быть пропорциональной населению

Вы почти правы, если не анализировать приведенные цифры - что сейчас, что 30 лет назад среднедушевое годовое потребление хлебопродуктов составляет 110-120 кг/год на человека, меняясь в сторону снижения без больших всплесков. А 100-200 лет назад нормальным считалось потребление около 15 пудов в год на человека -245 кг. Перед 1-ой Мировой армейский рацион солдата в русской армии состоял из 3 фунтов хлеба и 1/4 фунта мяса (1230 и 100 гр/день соответственно)
Международные резервы РФ 01.12.2018
Монетарное золото (млн. долларов) 82 925
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
Учитывая, что фиксинг LME на 1/12 1217,5, ЗР РФ превысили 2 100 т.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:38

Волгарь
раз Воффка-куйло тарит золотишко - значит скоро оно всплывёт в Форт-Ноксе а кому то ещё накинут пару-тройку налогов на третий рубеж обороны на Таймыре и новый космодром в Карякии. А то и просто введут обмен деревянных на валюту со справкой с места работы, завизированной комиссией из пяти тёток, поющих каждое утро перед заседаниями песни про бога кгбэшного, и результатами анализов по всем направлениям. В количестве десять долларов в месяц на работающего...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:04

  барабашов написав:Волгарь
раз Воффка-куйло тарит золотишко - значит скоро оно всплывёт в Форт-Ноксе а кому то ещё накинут пару-тройку налогов на третий рубеж обороны на Таймыре и новый космодром в Карякии. А то и просто введут обмен деревянных на валюту со справкой с места работы, завизированной комиссией из пяти тёток, поющих каждое утро перед заседаниями песни про бога кгбэшного, и результатами анализов по всем направлениям. В количестве десять долларов в месяц на работающего...

Типичнейший пример пустопорожний размышлений на свободную тему (п.2 моего поста, обращенного к песикоту) лишенный какого-либо намека на содержание.
Что, впрочем, никак не влияет на финансы
Денежная база (в узком определении)
наличные деньги в обращении (вне Банка России) на 1/12/2018 - 9 788,6 млрд. рублей
http://www.cbr.ru/hd_base/mb_nd/mb_nd_month/
Что соответствует 147 млрд. долларов в эквиваленте. Или 56 копеек в золоте на каждый наличный рубль
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:41

Волгарь
Зменшення споживання хліба якраз говорить про покращення життя.
Багаті споживають хліба менше ніж бідні! Самі ж привели статистику що з роками споживання падає, але ж добробут людей росте.
Тому на основі ВАШОЇ статистики українці живуть краще росіян. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:56

  andrijk777 написав:Волгарь
Зменшення споживання хліба якраз говорить про покращення життя.
Багаті споживають хліба менше ніж бідні! Самі ж привели статистику що з роками споживання падає, але ж добробут людей росте.
Тому на основі ВАШОЇ статистики українці живуть краще росіян. :D

Тоже верно. Однако, что с учетом того, что средний россиянин съедает в год на 40% больше мяса, чем средний украинец, а потребление хлебопродуктов отличается на проценты, я почти уверен, что общая разница в производстве печеного хлеба почти линейно соответствует разнице в количестве едоков.
Насчет нелегального/неучтенного производства - минипекарни набирают обороты, и мой племянник всерьез этим заинтересовался. Согласно готовому бизнес-плану, необходим примерно 1 млн. рублей на закупку оборудования и объем производства не менее 1,5 - 2 т/день, иначе не окупается.
Сотни и тысячи подобных производств от налогов (и учета), конечно не спрячешь.
Волгарь
 
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  #<1 ... 128129130131
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