pesikot написав:Волгарь Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты. А не на российские сайты. И да, не надо включать bold-шрифт. А то ваша истерика мне неприятна
Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1. По поводу шрифта - хочу напомнить, что не я с Вами,а Вы со мной вступили в полемику. Памятуя свой 6-ти летний опыт подобных дискуссий, мне представляется (рад буду ошибиться), что она будет развиваться (как и почти все предшествующие) по следующей схеме: - Возражения. Поскольку предмет спора почти всегда имеет цифровое измерение,то оппонент за неимение аргументов начинает дополнять их ссылками на личный опыт (шуряк/тетка в Воронеже/Белгороде) или российские примеры, не имеющие к обсуждаемому предмету никакого отношения в стиле а у вас негров вешают. - Тонкая ирония. Следующий этап, когда аргументом становятся мемы/блоги или природный идиотизм российского чиновничества, которым щедро насыщены просторы Сети. - Наконец, обыкновенное хамство. Поскольку в процессе дискуссии выясняется, что положение с описываемым явлением поддается только одному определению - КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ, то в ход идут личные выпады/призывы к модератору и оскорбления. На этом, увы, спор обычно и заканчивается. Поэтому я предлагаю Вам более простой выход - либо поставить меня в игнор, либо смириться с моей манерой изложения - менять ее из-за скоротечности общения я не собираюсь.
Волгарь написав:Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР
Да нет смысла вообще сегодня опираться на цифры производства хлебопродуктов. Если 100-200 лет назад у большинства населения хлеб мог составлять основу рациона, 30 лет назад - составлял значительную часть, то последний десяток лет его роль снижается до малозначимой вообще, а учитывая расширившийся в десятки раз ассортимент альтернатив - вообще ничего не показывает. Что в Украине, что в РФ, сама структура потребления уже иная, и вовсе не обязана быть пропорциональной населению
Волгарь написав:Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР
Да нет смысла вообще сегодня опираться на цифры производства хлебопродуктов. Если 100-200 лет назад у большинства населения хлеб мог составлять основу рациона, 30 лет назад - составлял значительную часть, то последний десяток лет его роль снижается до малозначимой вообще, а учитывая расширившийся в десятки раз ассортимент альтернатив - вообще ничего не показывает. Что в Украине, что в РФ, сама структура потребления уже иная, и вовсе не обязана быть пропорциональной населению
Вы почти правы, если не анализировать приведенные цифры - что сейчас, что 30 лет назад среднедушевое годовое потребление хлебопродуктов составляет 110-120 кг/год на человека, меняясь в сторону снижения без больших всплесков. А 100-200 лет назад нормальным считалось потребление около 15 пудов в год на человека -245 кг. Перед 1-ой Мировой армейский рацион солдата в русской армии состоял из 3 фунтов хлеба и 1/4 фунта мяса (1230 и 100 гр/день соответственно) Международные резервы РФ 01.12.2018 Монетарное золото (млн. долларов) 82 925 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ Учитывая, что фиксинг LME на 1/12 1217,5, ЗР РФ превысили 2 100 т.
Волгарь раз Воффка-куйло тарит золотишко - значит скоро оно всплывёт в Форт-Ноксе а кому то ещё накинут пару-тройку налогов на третий рубеж обороны на Таймыре и новый космодром в Карякии. А то и просто введут обмен деревянных на валюту со справкой с места работы, завизированной комиссией из пяти тёток, поющих каждое утро перед заседаниями песни про бога кгбэшного, и результатами анализов по всем направлениям. В количестве десять долларов в месяц на работающего...
барабашов написав:Волгарь раз Воффка-куйло тарит золотишко - значит скоро оно всплывёт в Форт-Ноксе а кому то ещё накинут пару-тройку налогов на третий рубеж обороны на Таймыре и новый космодром в Карякии. А то и просто введут обмен деревянных на валюту со справкой с места работы, завизированной комиссией из пяти тёток, поющих каждое утро перед заседаниями песни про бога кгбэшного, и результатами анализов по всем направлениям. В количестве десять долларов в месяц на работающего...
Типичнейший пример пустопорожний размышлений на свободную тему (п.2 моего поста, обращенного к песикоту) лишенный какого-либо намека на содержание. Что, впрочем, никак не влияет на финансы Денежная база (в узком определении) наличные деньги в обращении (вне Банка России) на 1/12/2018 - 9 788,6 млрд. рублей http://www.cbr.ru/hd_base/mb_nd/mb_nd_month/ Что соответствует 147 млрд. долларов в эквиваленте. Или 56 копеек в золоте на каждый наличный рубль
Волгарь Зменшення споживання хліба якраз говорить про покращення життя. Багаті споживають хліба менше ніж бідні! Самі ж привели статистику що з роками споживання падає, але ж добробут людей росте. Тому на основі ВАШОЇ статистики українці живуть краще росіян.
andrijk777 написав:Волгарь Зменшення споживання хліба якраз говорить про покращення життя. Багаті споживають хліба менше ніж бідні! Самі ж привели статистику що з роками споживання падає, але ж добробут людей росте. Тому на основі ВАШОЇ статистики українці живуть краще росіян.
Тоже верно. Однако, что с учетом того, что средний россиянин съедает в год на 40% больше мяса, чем средний украинец, а потребление хлебопродуктов отличается на проценты, я почти уверен, что общая разница в производстве печеного хлеба почти линейно соответствует разнице в количестве едоков. Насчет нелегального/неучтенного производства - минипекарни набирают обороты, и мой племянник всерьез этим заинтересовался. Согласно готовому бизнес-плану, необходим примерно 1 млн. рублей на закупку оборудования и объем производства не менее 1,5 - 2 т/день, иначе не окупается. Сотни и тысячи подобных производств от налогов (и учета), конечно не спрячешь.
Волгарь Ох ці москалі, жруть як коняки. І м"яса на 40% більше жруть і хліба більше... Насправді пояснення дуже просте - невірна статистика(особливо для України). Просто НЕМОЖЛИВО порахувати скільки було з"їдено/продано м"яса. Причин море, вже перелічені вище. По хлібу статистика більш правдива, бо 1) хліб однорідніший ніж м"ясо(поляглиця для шашлику сильно відрізняється від костів для борщу) 2) хліб в основному продається в магазинах де все фіксується(дається чек) 3) хліб можна "косвенно" порахувати по продажу муки, тим самим оцінити скільки хліба випікається домогосподарствами. Загалом статистика буде занижена для України. У той час статистика СССР є правдива. Тому і виходить оманливий ефект що споживання зменшилось.
andrijk777 написав:Волгарь Ох ці москалі, жруть як коняки. І м"яса на 40% більше жруть і хліба більше... Насправді пояснення дуже просте - невірна статистика(особливо для України). Просто НЕМОЖЛИВО порахувати скільки було з"їдено/продано м"яса. Причин море, вже перелічені вище. По хлібу статистика більш правдива, бо 1) хліб однорідніший ніж м"ясо(поляглиця для шашлику сильно відрізняється від костів для борщу) 2) хліб в основному продається в магазинах де все фіксується(дається чек) 3) хліб можна "косвенно" порахувати по продажу муки, тим самим оцінити скільки хліба випікається домогосподарствами. Загалом статистика буде занижена для України. У той час статистика СССР є правдива. Тому і виходить оманливий ефект що споживання зменшилось.
Статистика абсолютно верная, основанная прежде всего на текущем поголовье скота. А она катастрофическая - КРС стало меньше почти в 6 раз, свиней втрое, коров вчетверо. На Украине уже который год производится примерно 2,3 млн. т в убойном весе при импорте в 100 тыс и экспорте в 400 тыс. т, т.е. потребляется около 2 млн. т на 35,5-36 млн. постоянных жителей (без ЛНДР) или 56 кг. В РФ в этом году будет произведено 10,7 млн. т при импорте в 850-900 тыс.и экспорте в 300, т.е. 11,3 млн. т на 146,7 млн. жителей - 77 c небольшим кг. 30 лет назад в УССР производилось 4,3 млн. мяса в убойном весе, в РСФСР - 9,6.