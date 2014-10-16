Додано: Пон 10 гру, 2018 10:25

pesikot написав: Волгарь

Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты.

А не на российские сайты.

И да, не надо включать bold-шрифт.

А то ваша истерика мне неприятна Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты.А не на российские сайты.И да, не надо включать bold-шрифт.А то ваша истерика мне неприятна

а у вас негров вешают.

Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.По поводу шрифта - хочу напомнить, что не я с Вами,а Вы со мной вступили в полемику. Памятуя свой 6-ти летний опыт подобных дискуссий, мне представляется (рад буду ошибиться), что она будет развиваться (как и почти все предшествующие) по следующей схеме:- Возражения. Поскольку предмет спора почти всегда имеет цифровое измерение,то оппонент за неимение аргументов начинает дополнять их ссылками на личный опыт (шуряк/тетка в Воронеже/Белгороде) или российские примеры, не имеющие к обсуждаемому предмету никакого отношения в стиле- Тонкая ирония. Следующий этап, когда аргументом становятся мемы/блоги или природный идиотизм российского чиновничества, которым щедро насыщены просторы Сети.- Наконец, обыкновенное хамство. Поскольку в процессе дискуссии выясняется, что положение с описываемым явлением поддается только одному определению - КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ, то в ход идут личные выпады/призывы к модератору и оскорбления.На этом, увы, спор обычно и заканчивается. Поэтому я предлагаю Вам более простой выход - либо поставить меня в игнор, либо смириться с моей манерой изложения - менять ее из-за скоротечности общения я не собираюсь.