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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:56
Потуже затягивайте пояса, дорогие россияне, наступает эпоха поддержки ценных союзников
.https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-podaril-maduro-$6-mlrd-i-600-tysyach-tonn-zerna-1027789706
Россия инвестирует еще 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит в страну 600 тысяч тонн зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов.
Как помогли эти 17 миллиардов можно прочитать практически в любой статье про венесуэльскую экономику.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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