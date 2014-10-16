pesikot написав:Волгарь Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты. А не на российские сайты. И да, не надо включать bold-шрифт. А то ваша истерика мне неприятна
Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.
Когда, когда, простите, в 1988 ? На дворе уже 2018 год Тем более, что статистика времён СССР, скажем так, далека от объективности. Кстати, в том же 1988 году при производстве в 6.6 млн, если я не покупал после школы хлеб в ближайших 2-3 магазинах, то вечером часов в 6-7 уже сложно было купить хлеб. При том, что все хлебозаводы города якобы "производили" 150 тыс тонн в год. А сейчас при производстве 1.1 млн по всей стране, хлеб можно купить в любое время суток.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах