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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:56

Денег нет, но вы держитесь там!

Потуже затягивайте пояса, дорогие россияне, наступает эпоха поддержки ценных союзников.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-podaril-maduro-$6-mlrd-i-600-tysyach-tonn-zerna-1027789706
Россия инвестирует еще 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит в страну 600 тысяч тонн зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов.


Как помогли эти 17 миллиардов можно прочитать практически в любой статье про венесуэльскую экономику.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:39

  Волгарь написав:
  pesikot написав:Волгарь
Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты.
А не на российские сайты.
И да, не надо включать bold-шрифт.
А то ваша истерика мне неприятна

Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.

Когда, когда, простите, в 1988 ? На дворе уже 2018 год
Тем более, что статистика времён СССР, скажем так, далека от объективности.
Кстати, в том же 1988 году при производстве в 6.6 млн, если я не покупал после школы хлеб в ближайших 2-3 магазинах, то вечером часов в 6-7 уже сложно было купить хлеб. При том, что все хлебозаводы города якобы "производили" 150 тыс тонн в год.
А сейчас при производстве 1.1 млн по всей стране, хлеб можно купить в любое время суток.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:20

pesikot
Да не торопись ты.
Сказал же "таварыщщ майор" - хохлы жруть мало, мёргзнуть и мруть как мухи, скоро иха 20млн останется, и то только руськоязычных, остальные с вусами та в шароварах в Польши с Германиями дёрнут.
А расеяне жруть хорошо, поэтому петухи якутского рОзлива скоро по всей на крещенские морозы(жмых то с колбас отборных по 10кг на рыло в день не в трюселя ж складывать :mrgreen: ) ну и специально для жителей бараков - сталагмиты из Серова по всем скрепоносным подъездам: https://www.youtube.com/watch?v=8wZMJlftxqE
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