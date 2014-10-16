Додано: Вів 11 гру, 2018 09:48

pesikot написав: Волгарь написав: pesikot написав: Волгарь

Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты.

А не на российские сайты.

И да, не надо включать bold-шрифт.

А то ваша истерика мне неприятна Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты.А не на российские сайты.И да, не надо включать bold-шрифт.А то ваша истерика мне неприятна

Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1. Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.

Когда, когда, простите, в 1988 ? На дворе уже 2018 год

Тем более, что статистика времён СССР, скажем так, далека от объективности.

Кстати, в том же 1988 году при производстве в 6.6 млн, если я не покупал после школы хлеб в ближайших 2-3 магазинах, то вечером часов в 6-7 уже сложно было купить хлеб. При том, что все хлебозаводы города якобы "производили" 150 тыс тонн в год.

А сейчас при производстве 1.1 млн по всей стране, хлеб можно купить в любое время суток. Когда, когда, простите, в 1988 ? На дворе уже 2018 годТем более, что статистика времён СССР, скажем так, далека от объективности.Кстати, в том же 1988 году при производстве в 6.6 млн, если я не покупал после школы хлеб в ближайших 2-3 магазинах, то вечером часов в 6-7 уже сложно было купить хлеб. При том, что все хлебозаводы города якобы "производили" 150 тыс тонн в год.А сейчас при производстве 1.1 млн по всей стране, хлеб можно купить в любое время суток.

ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (млн. долларов)

Январь-октябрь 2017 г.

ОБОРОТ 472 438.7

ЭКСПОРТ 287 821.4

ИМПОРТ 184 617.3

САЛЬДО 103 204.0

Январь-октябрь 2018 г.

ОБОРОТ 566 999.7

ЭКСПОРТ 368 892.3

ИМПОРТ 198 107.3

САЛЬДО 170 785.0

Еще раз повторю - ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ ПОСТЫ. Потому что если бы читали, то поняли, что в 2018-ом я анализирую производство печеного хлеба,линейно зависящего от численности едоков, а данные за 88-ой привел для ХЛЕБОПРОДУКТОВ (хлеба/сухарей/баранок/макарон и подобного) для того, чтобы показать, что за прошедшие 30 лет оно осталось примерно на одном и том же уровне -110-120 кг на человека в год. Кстати, Вас подвела память - в 88-ом в СССР не было проблем с хлебом (кроме российских деревень, где приезжий зачастую не мог купить хлеба - его привозили строго по 2 буханки на человека, чтобы им не кормили скот - зерна-то было не купить). Проблемы появились в 90-ом.Но, не хлебом единым жив человекЗа год положительное сальдо внешней торговли выросло на 2/3 и по итогам года превысит 200 млрд. долларов