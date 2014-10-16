pesikot написав:Волгарь Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты. А не на российские сайты. И да, не надо включать bold-шрифт. А то ваша истерика мне неприятна
Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.
Когда, когда, простите, в 1988 ? На дворе уже 2018 год Тем более, что статистика времён СССР, скажем так, далека от объективности. Кстати, в том же 1988 году при производстве в 6.6 млн, если я не покупал после школы хлеб в ближайших 2-3 магазинах, то вечером часов в 6-7 уже сложно было купить хлеб. При том, что все хлебозаводы города якобы "производили" 150 тыс тонн в год. А сейчас при производстве 1.1 млн по всей стране, хлеб можно купить в любое время суток.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot Да не торопись ты. Сказал же "таварыщщ майор" - хохлы жруть мало, мёргзнуть и мруть как мухи, скоро иха 20млн останется, и то только руськоязычных, остальные с вусами та в шароварах в Польши с Германиями дёрнут. А расеяне жруть хорошо, поэтому петухи якутского рОзлива скоро по всей на крещенские морозы(жмых то с колбас отборных по 10кг на рыло в день не в трюселя ж складывать ) ну и специально для жителей бараков - сталагмиты из Серова по всем скрепоносным подъездам: https://www.youtube.com/watch?v=8wZMJlftxqE
pesikot написав:Волгарь Просьба, предоставить ссылки на украинские сайты. А не на российские сайты. И да, не надо включать bold-шрифт. А то ваша истерика мне неприятна
Ну, если бы Вы ЧИТАЛИ мои посты, то обратили бы внимание на то, что я привел данные с сайта Госкомстата Украины. Кстати, в 88-ом цифры производства хлебопродуктоы были следующие - 17,6 млн. т в РСФСР и 6,6 млн. в УССР, т.е. относились друг к другу как 2,66 к 1.
Когда, когда, простите, в 1988 ? На дворе уже 2018 год Тем более, что статистика времён СССР, скажем так, далека от объективности. Кстати, в том же 1988 году при производстве в 6.6 млн, если я не покупал после школы хлеб в ближайших 2-3 магазинах, то вечером часов в 6-7 уже сложно было купить хлеб. При том, что все хлебозаводы города якобы "производили" 150 тыс тонн в год. А сейчас при производстве 1.1 млн по всей стране, хлеб можно купить в любое время суток.
Еще раз повторю - ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ ПОСТЫ. Потому что если бы читали, то поняли, что в 2018-ом я анализирую производство печеного хлеба,линейно зависящего от численности едоков, а данные за 88-ой привел для ХЛЕБОПРОДУКТОВ (хлеба/сухарей/баранок/макарон и подобного) для того, чтобы показать, что за прошедшие 30 лет оно осталось примерно на одном и том же уровне -110-120 кг на человека в год. Кстати, Вас подвела память - в 88-ом в СССР не было проблем с хлебом (кроме российских деревень, где приезжий зачастую не мог купить хлеба - его привозили строго по 2 буханки на человека, чтобы им не кормили скот - зерна-то было не купить). Проблемы появились в 90-ом. Но, не хлебом единым жив человек ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (млн. долларов) Январь-октябрь 2017 г. ОБОРОТ 472 438.7 ЭКСПОРТ 287 821.4 ИМПОРТ 184 617.3 САЛЬДО 103 204.0 Январь-октябрь 2018 г. ОБОРОТ 566 999.7 ЭКСПОРТ 368 892.3 ИМПОРТ 198 107.3 САЛЬДО 170 785.0 http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977 За год положительное сальдо внешней торговли выросло на 2/3 и по итогам года превысит 200 млрд. долларов
За январь – ноябрь россияне приобрели 1,63 млн автомобилей: это на 14% больше показателя 2017 года Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в ноябре 2018 г. выросли на 10,1% до 167 494 шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Рынок снова вернулся к двузначному росту. В сентябре и октябре он рос менее чем на 10%. За январь – ноябрь 2018 г. продажи выросли на 13,7% до 1,63 млн машин. Это уже на 2% больше, чем за весь 2017 год. По прогнозу АЕБ, за весь 2018 год продажи вырастут на 13% и превысят 1,8 млн машин по сравнению с 2017 г.
Волгарь написав:Еще раз повторю - ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ ПОСТЫ.
да вот читал
Волгарь написав:Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете.
Волгарь написав:Потому что если бы читали, то поняли, что в 2018-ом я анализирую производство печеного хлеба,линейно зависящего от численности едоков, а данные за 88-ой привел для ХЛЕБОПРОДУКТОВ (хлеба/сухарей/баранок/макарон и подобного) для того, чтобы показать, что за прошедшие 30 лет оно осталось примерно на одном и том же уровне -110-120 кг на человека в год.
И где там было выше про анализ ?
Волгарь написав:Кстати, Вас подвела память - в 88-ом в СССР не было проблем с хлебом (кроме российских деревень, где приезжий зачастую не мог купить хлеба - его привозили строго по 2 буханки на человека, чтобы им не кормили скот - зерна-то было не купить).
Меня не подвела память, именно 1988 год, ровно как и 1984 год. У меня было обязательство покупать хлеб домой после школы. И вы так и не объяснили, почему сейчас хлеб можно купить в любое время суток. Думайте, думайте
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
«Наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, молока», — отмечает автор статьи. Так, показатель производства картофеля за 2016 год после переписи был снижен на 35,9%, овощей и бахчевых — на 17,2%, фруктов и ягод — на 8,3%, молока — на 3,4%. Совокупная оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства в России была уменьшена на 10,6%, то есть на 542 млрд рублей.
Приписка в полтриллиона рублей? Да легко. И это только по с/х.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...