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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14
pesikot написав: Волгарь написав:
Еще раз повторю - ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ ПОСТЫ.
да вот читал
Волгарь написав:
Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете.
Волгарь написав:
Потому что если бы читали, то поняли, что в 2018-ом я анализирую производство печеного хлеба,линейно зависящего от численности едоков, а данные за 88-ой привел для ХЛЕБОПРОДУКТОВ (хлеба/сухарей/баранок/макарон и подобного) для того, чтобы показать, что за прошедшие 30 лет оно осталось примерно на одном и том же уровне -110-120 кг на человека в год.
И где там было выше про анализ ?
Волгарь написав:
Кстати, Вас подвела память - в 88-ом в СССР не было проблем с хлебом (кроме российских деревень, где приезжий зачастую не мог купить хлеба - его привозили строго по 2 буханки на человека, чтобы им не кормили скот - зерна-то было не купить).
Меня не подвела память, именно 1988 год, ровно как и 1984 год. У меня было обязательство покупать хлеб домой после школы.
И вы так и не объяснили, почему сейчас хлеб можно купить в любое время суток. Думайте, думайте
Извините, НЕ БУДУ. Трех постов хватило, чтобы понять, что с Вами НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ. Ну, хоть не хамите - и на том спасибо.
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Волгарь
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