RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Еще раз повторю - ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ ПОСТЫ.

да вот читал
  Волгарь написав:Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете.

  Волгарь написав:Потому что если бы читали, то поняли, что в 2018-ом я анализирую производство печеного хлеба,линейно зависящего от численности едоков, а данные за 88-ой привел для ХЛЕБОПРОДУКТОВ (хлеба/сухарей/баранок/макарон и подобного) для того, чтобы показать, что за прошедшие 30 лет оно осталось примерно на одном и том же уровне -110-120 кг на человека в год.

И где там было выше про анализ ?
  Волгарь написав:Кстати, Вас подвела память - в 88-ом в СССР не было проблем с хлебом (кроме российских деревень, где приезжий зачастую не мог купить хлеба - его привозили строго по 2 буханки на человека, чтобы им не кормили скот - зерна-то было не купить).

Меня не подвела память, именно 1988 год, ровно как и 1984 год. У меня было обязательство покупать хлеб домой после школы.
И вы так и не объяснили, почему сейчас хлеб можно купить в любое время суток. Думайте, думайте

Извините, НЕ БУДУ. Трех постов хватило, чтобы понять, что с Вами НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ. Ну, хоть не хамите - и на том спасибо.
Волгарь
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 10, 11, 12
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
111 37890
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 10:39
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 131663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 12961
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14172)
12.12.2018 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.