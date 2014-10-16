Волгарь написав:Еще раз повторю - ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ ПОСТЫ.
да вот читал
Волгарь написав:Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете.
Волгарь написав:Потому что если бы читали, то поняли, что в 2018-ом я анализирую производство печеного хлеба,линейно зависящего от численности едоков, а данные за 88-ой привел для ХЛЕБОПРОДУКТОВ (хлеба/сухарей/баранок/макарон и подобного) для того, чтобы показать, что за прошедшие 30 лет оно осталось примерно на одном и том же уровне -110-120 кг на человека в год.
И где там было выше про анализ ?
Волгарь написав:Кстати, Вас подвела память - в 88-ом в СССР не было проблем с хлебом (кроме российских деревень, где приезжий зачастую не мог купить хлеба - его привозили строго по 2 буханки на человека, чтобы им не кормили скот - зерна-то было не купить).
Меня не подвела память, именно 1988 год, ровно как и 1984 год. У меня было обязательство покупать хлеб домой после школы. И вы так и не объяснили, почему сейчас хлеб можно купить в любое время суток. Думайте, думайте
Извините, НЕ БУДУ. Трех постов хватило, чтобы понять, что с Вами НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ. Ну, хоть не хамите - и на том спасибо.
нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении закон, предлагающий обложить граждан налогом на продажу излишков с их огородов.
Напомним, авторы этого документа выступили с предложением о введении специального патента, который приравняет селян и дачников к фермерам и позволит им сбыть определенное количество выращенной на своих огородах продукции. Сообщается, что стоимость такого патента на год будет варьироваться в пределах 54 700 – 210 480 рублей в зависимости от особенностей региона.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...