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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Еще раз повторю - ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ ПОСТЫ.

да вот читал
  Волгарь написав:Тем временем выпечка хлеба на Украине по сравнению с Россией, оставлявшая когда-то 1 к 2,8, снизилась уже до соотношения 1 к 6. Но эти цифры, вы (все вместе) анализировать, конечно, не будете.

  Волгарь написав:Потому что если бы читали, то поняли, что в 2018-ом я анализирую производство печеного хлеба,линейно зависящего от численности едоков, а данные за 88-ой привел для ХЛЕБОПРОДУКТОВ (хлеба/сухарей/баранок/макарон и подобного) для того, чтобы показать, что за прошедшие 30 лет оно осталось примерно на одном и том же уровне -110-120 кг на человека в год.

И где там было выше про анализ ?
  Волгарь написав:Кстати, Вас подвела память - в 88-ом в СССР не было проблем с хлебом (кроме российских деревень, где приезжий зачастую не мог купить хлеба - его привозили строго по 2 буханки на человека, чтобы им не кормили скот - зерна-то было не купить).

Меня не подвела память, именно 1988 год, ровно как и 1984 год. У меня было обязательство покупать хлеб домой после школы.
И вы так и не объяснили, почему сейчас хлеб можно купить в любое время суток. Думайте, думайте

Извините, НЕ БУДУ. Трех постов хватило, чтобы понять, что с Вами НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ. Ну, хоть не хамите - и на том спасибо.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:45

Ну что, деньги нужны не только на поддержку Сирии, но еще и на поддержку Венесуэлы...

Раскошеливайтесь, да побыстрее!

Госдума приняла в первом чтении налог на огород
https://wek.ru/nuzhno-bolshe-nalogov-gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-nalog-na-ogorod
нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении закон, предлагающий обложить граждан налогом на продажу излишков с их огородов.

Напомним, авторы этого документа выступили с предложением о введении специального патента, который приравняет селян и дачников к фермерам и позволит им сбыть определенное количество выращенной на своих огородах продукции. Сообщается, что стоимость такого патента на год будет варьироваться в пределах 54 700 – 210 480 рублей в зависимости от особенностей региона.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:41

  Волгарь написав:Извините, НЕ БУДУ. Трех постов хватило, чтобы понять, что с Вами НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ. Ну, хоть не хамите - и на том спасибо.

Слилось вЯличие велокоросса перед фактами :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:01

pesikot
  pesikot написав:
  Волгарь написав:Извините, НЕ БУДУ. Трех постов хватило, чтобы понять, что с Вами НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ. Ну, хоть не хамите - и на том спасибо.

Слилось вЯличие велокоросса перед фактами :-)

Я прочитал ваш спор и не увидел фактов от Вас.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:26

  27661 написав:pesikot
  pesikot написав:
  Волгарь написав:Извините, НЕ БУДУ. Трех постов хватило, чтобы понять, что с Вами НЕ О ЧЕМ СПОРИТЬ. Ну, хоть не хамите - и на том спасибо.

Слилось вЯличие велокоросса перед фактами :-)

Я прочитал ваш спор и не увидел фактов от Вас.

И не увидите. Печеный хлеб - едва ли не единственный продукт, производство которого максимум в течение недели коррелируется со спросом, потому что его нельзя хранить/экспортировать/импортировать. Едва заказы от торговых сетей начинают меняться, меняются объемы производства. Которое в свою очередь, линейно зависит от количества едоков. Конечно, может быть неучтенное производство/снижение потребления и т.д., но когда этот процесс точно соответствует многолетним данным об уменьшении населения в течение 25-ти лет подряд, вывод о причинах снижения производств хлеба (особенно на фоне соседа, где потребление тоже падает) однозначен - соотношение объемов достаточно точно соответствует соотношению едоков.
Волгарь
 
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Хіба вам вперше підспівувати волгарям :mrgreen:
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