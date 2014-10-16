Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков.
Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) «Вега». «Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика», — отмечает эксперт.
Я считаю, что они должны срочно заклеймить незнайку-выскочку. Подумаешь, какой-то член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского и доктор технических наук. Вот волгари - они лучше знают.