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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:54

Тут недавно волгари пытались рассказать об успехах импортозамещения и о том, как они обходятся без Украины.

https://lenta.ru/news/2018/12/14/bulava/
Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков.

Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) «Вега». «Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика», — отмечает эксперт.


Я считаю, что они должны срочно заклеймить незнайку-выскочку. Подумаешь, какой-то член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского и доктор технических наук. Вот волгари - они лучше знают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:19

Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году
«Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 млн тонн. Это примерно на 10 млн тонн больше, чем в прошлом году», — отметил Новак.

«Мы ожидаем также рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года», — заявил Новак. По его словам, улучшение показателей связано в том числе с ростом экспорта сырья из РФ. «В основном, это страны Европы. Экспорт у нас вырастет на 9,3% — с 224 млрд кубометров до 245 млрд кубометров — очень хороший показатель, такого еще не было», — подчеркнул Новак.

https://regnum.ru/news/economy/2539556.html
Цифры действительно лишь чуть меньше добычи всего СССР в конце 80-х - 640 млн. т нефти и 770 млрд. м3 газа, и превосходят показатели РСФСР того периода.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:26

Поздравляю с новым распилом!

https://www.kommersant.ru/doc/3834761
Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд руб.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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