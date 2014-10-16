Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков.
Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) «Вега». «Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика», — отмечает эксперт.
Я считаю, что они должны срочно заклеймить незнайку-выскочку. Подумаешь, какой-то член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского и доктор технических наук. Вот волгари - они лучше знают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году
«Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 млн тонн. Это примерно на 10 млн тонн больше, чем в прошлом году», — отметил Новак.
«Мы ожидаем также рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года», — заявил Новак. По его словам, улучшение показателей связано в том числе с ростом экспорта сырья из РФ. «В основном, это страны Европы. Экспорт у нас вырастет на 9,3% — с 224 млрд кубометров до 245 млрд кубометров — очень хороший показатель, такого еще не было», — подчеркнул Новак.