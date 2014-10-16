Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков.
Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) «Вега». «Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика», — отмечает эксперт.
Я считаю, что они должны срочно заклеймить незнайку-выскочку. Подумаешь, какой-то член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского и доктор технических наук. Вот волгари - они лучше знают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году
«Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 млн тонн. Это примерно на 10 млн тонн больше, чем в прошлом году», — отметил Новак.
«Мы ожидаем также рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года», — заявил Новак. По его словам, улучшение показателей связано в том числе с ростом экспорта сырья из РФ. «В основном, это страны Европы. Экспорт у нас вырастет на 9,3% — с 224 млрд кубометров до 245 млрд кубометров — очень хороший показатель, такого еще не было», — подчеркнул Новак.
INFOLine прогнозируют рост производства продуктов питания по итогам 2018 года на 4,5-5% в России.
Четверг, 20 декабря 2018 По итогам 10 месяцев 2018 года рост производства продуктов питания в сопоставимых ценах составил 4,7% относительно аналогичного периода прошлого года, производство напитков выросло на 3%, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу INFOLine.
Международные резервы Российской Федерации (млрд долл. США) 14.12.2018 464,9 05.09.2014 464,2 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий показатель с сентября 14-го Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/12/2018 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 67.6 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ достигли 2 102 т, увеличившись за 11 месяцев на 8,5 млн. унций, т.е. 264 т! WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS International Financial Statistics, April 2018 reserves Tonnes 1 United States 8.133,5 2 Germany 3.373,6 3 IMF 2.814,0 4 Italy 2.451,8 5 France 2.436,0 6 Russia 1.880,5 https://www.goldreporter.de/wp-content/ ... 4-2018.pdf Такими темпами уже к лету 20-го Россия выйдет на 3-е место в мире среди стран по этому показателю, почти вернувшись к позиции Российской империи в июле 1914-го - тогда, имея в слитках дома золота на 1695 млн. рублей (1312 т), за границей на 147 млн. (114 т) и золотой монеты в обращении на 500 млн. (390 т), она, владея около 1 800 т, занимала 2-е место в мире после США.
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации (млрд долл. США) 14.12.2018 464,9 05.09.2014 464,2 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий показатель с сентября 14-го Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/12/2018 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 67.6 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ достигли 2 102 т, увеличившись за 11 месяцев на 8,5 млн. унций, т.е. 264 т! WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS International Financial Statistics, April 2018 reserves Tonnes 1 United States 8.133,5 2 Germany 3.373,6 3 IMF 2.814,0 4 Italy 2.451,8 5 France 2.436,0 6 Russia 1.880,5 https://www.goldreporter.de/wp-content/ ... 4-2018.pdf Такими темпами уже к лету 20-го Россия выйдет на 3-е место в мире среди стран по этому показателю, почти вернувшись к позиции Российской империи в июле 1914-го - тогда, имея в слитках дома золота на 1695 млн. рублей (1312 т), за границей на 147 млн. (114 т) и золотой монеты в обращении на 500 млн. (390 т), она, владея около 1 800 т, занимала 2-е место в мире после США.
Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд за два года? (За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer