Додано: Чет 20 гру, 2018 20:00

Волгарь

А вы ещё побольше шрифт сделайте. А то нам тут непонятно.

С чего это, успехов в экономике до фига, а пенсионный возраст повысили.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах