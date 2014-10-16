RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 132133134135>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:54

Тут недавно волгари пытались рассказать об успехах импортозамещения и о том, как они обходятся без Украины.

https://lenta.ru/news/2018/12/14/bulava/
Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков.

Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) «Вега». «Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика», — отмечает эксперт.


Я считаю, что они должны срочно заклеймить незнайку-выскочку. Подумаешь, какой-то член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского и доктор технических наук. Вот волгари - они лучше знают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 07.04.17
Подякував: 287 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:19

Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году
«Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 млн тонн. Это примерно на 10 млн тонн больше, чем в прошлом году», — отметил Новак.

«Мы ожидаем также рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года», — заявил Новак. По его словам, улучшение показателей связано в том числе с ростом экспорта сырья из РФ. «В основном, это страны Европы. Экспорт у нас вырастет на 9,3% — с 224 млрд кубометров до 245 млрд кубометров — очень хороший показатель, такого еще не было», — подчеркнул Новак.

https://regnum.ru/news/economy/2539556.html
Цифры действительно лишь чуть меньше добычи всего СССР в конце 80-х - 640 млн. т нефти и 770 млрд. м3 газа, и превосходят показатели РСФСР того периода.
Волгарь
 
Повідомлень: 5881
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:26

Поздравляю с новым распилом!

https://www.kommersant.ru/doc/3834761
Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд руб.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 07.04.17
Подякував: 287 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:46

INFOLine прогнозируют рост производства продуктов питания по итогам 2018 года на 4,5-5% в России.
Четверг, 20 декабря 2018
По итогам 10 месяцев 2018 года рост производства продуктов питания в сопоставимых ценах составил 4,7% относительно аналогичного периода прошлого года, производство напитков выросло на 3%, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу INFOLine.

http://kvedomosti.ru/news/infoline-prog ... ossii.html
Волгарь
 
Повідомлень: 5881
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:55

доходчиво, без всякой мути
Экономика 2018: что в итоге, с прогнозом на 2019
https://www.youtube.com/watch?v=4SVOzd-E0G4
19yuriy91
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 15.09.12
Подякував: 118 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:29

Международные резервы Российской Федерации (млрд долл. США)
14.12.2018 464,9
05.09.2014 464,2
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий показатель с сентября 14-го
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/12/2018
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 67.6
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
ЗР РФ достигли 2 102 т, увеличившись за 11 месяцев на 8,5 млн. унций, т.е. 264 т!
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
International Financial Statistics, April 2018
reserves Tonnes
1 United States 8.133,5
2 Germany 3.373,6
3 IMF 2.814,0
4 Italy 2.451,8
5 France 2.436,0
6 Russia 1.880,5
https://www.goldreporter.de/wp-content/ ... 4-2018.pdf
Такими темпами уже к лету 20-го Россия выйдет на 3-е место в мире среди стран по этому показателю, почти вернувшись к позиции Российской империи в июле 1914-го - тогда, имея в слитках дома золота на 1695 млн. рублей (1312 т), за границей на 147 млн. (114 т) и золотой монеты в обращении на 500 млн. (390 т), она, владея около 1 800 т, занимала 2-е место в мире после США.
Волгарь
 
Повідомлень: 5881
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:34

  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации (млрд долл. США)
14.12.2018 464,9
05.09.2014 464,2
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий показатель с сентября 14-го
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/12/2018
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 67.6
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
ЗР РФ достигли 2 102 т, увеличившись за 11 месяцев на 8,5 млн. унций, т.е. 264 т!
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
International Financial Statistics, April 2018
reserves Tonnes
1 United States 8.133,5
2 Germany 3.373,6
3 IMF 2.814,0
4 Italy 2.451,8
5 France 2.436,0
6 Russia 1.880,5
https://www.goldreporter.de/wp-content/ ... 4-2018.pdf
Такими темпами уже к лету 20-го Россия выйдет на 3-е место в мире среди стран по этому показателю, почти вернувшись к позиции Российской империи в июле 1914-го - тогда, имея в слитках дома золота на 1695 млн. рублей (1312 т), за границей на 147 млн. (114 т) и золотой монеты в обращении на 500 млн. (390 т), она, владея около 1 800 т, занимала 2-е место в мире после США.

Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд за два года?
(За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 18.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:00

Волгарь
А вы ещё побольше шрифт сделайте. А то нам тут непонятно.
С чего это, успехов в экономике до фига, а пенсионный возраст повысили.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 31.08.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:06

Re: Російська економіка

В противовес байкам волгарей , о всестороннем покращенни на расее, цифры неумолимо говорят об обратном, на россии естественная убыль населения превысила миграционный прирост. Впервые за 10 лет

В России сократится численность населения. Впервые за 10 лет

Росстат сообщает, что миграция перестала компенсировать естественную убыль населения России. За последние 11 месяцев естественная убыль составила 180,5 тыс человек.

В тот же период миграционный прирост составил 101,8 тыс человек. Получается, с января по ноябрь население России сократилось на 78,7 тыс человек.

РБК опросила специалистов по демографии, и те выразили уверенность, что декабрь существенно не повлияет на картину, и год "закроется" с сокращением населения.

В последний раз естественную убыль населения России фиксировали в 2008 году.
Surfer
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:17

  Surfer написав:В противовес байкам волгарей , о всестороннем покращенни на расее, цифры неумолимо говорят об обратном, на россии естественная убыль населения превысила миграционный прирост. Впервые за 10 лет

В России сократится численность населения. Впервые за 10 лет

Росстат сообщает, что миграция перестала компенсировать естественную убыль населения России. За последние 11 месяцев естественная убыль составила 180,5 тыс человек.

В тот же период миграционный прирост составил 101,8 тыс человек. Получается, с января по ноябрь население России сократилось на 78,7 тыс человек.

РБК опросила специалистов по демографии, и те выразили уверенность, что декабрь существенно не повлияет на картину, и год "закроется" с сокращением населения.

В последний раз естественную убыль населения России фиксировали в 2008 году.


Судя по выделенному они всерьез считают, что компенсировать естественную убыль необходимо миграцией?
И при этом рассказывают об ужасах Европы, заполненной мусульманами...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 07.04.17
Подякував: 287 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 132133134135>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 10, 11, 12
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
111 38051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 10:39
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 131817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 13004
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11163)
21.12.2018 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.