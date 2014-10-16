- Сегодня мы закупаем практически 100% субстанций по импорту, и производим из них только лекарственные готовые формы, - пояснил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. - Ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций, - подтвердила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения
Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого.
Прорыв в 2013-2017-х получился просто замечательный. И с социальной ориентировкой тоже неплохо получилось. Ждем 2020-го.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...