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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:43

И немного об успехах "импортозамещенности"

https://www.rostov.kp.ru/daily/26926.4/3973092/
- Сегодня мы закупаем практически 100% субстанций по импорту, и производим из них только лекарственные готовые формы, - пояснил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций, - подтвердила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:14

А вообще совсем недолго осталось

https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения

Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого.


Прорыв в 2013-2017-х получился просто замечательный. И с социальной ориентировкой тоже неплохо получилось.
Ждем 2020-го.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:49

Re: Російська економіка

Волгарь написав:Чтобы ответить на этот, вопрос нужно написать монографию страниц на 200
Ясно. А как бы Вы в страницах оценили тему "ВВП Украины"?
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:26

Eugene+
В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.
Волгарь
 
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  #<1 ... 133134135136
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