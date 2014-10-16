- Сегодня мы закупаем практически 100% субстанций по импорту, и производим из них только лекарственные готовые формы, - пояснил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. - Ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций, - подтвердила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения
Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого.
Прорыв в 2013-2017-х получился просто замечательный. И с социальной ориентировкой тоже неплохо получилось. Ждем 2020-го.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Волгарь написав:Eugene+ В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.
В теме "Экономика России" (!) не смочь ничего сказать об "конкретике" ВВП России (!!), но при этом не преминуть сравнить ВВП Украины с 13-м годом (!!!). И что, Вы хотите сказать, что в РФ нет психологической деформации по этому поводу? Ну так а в чем проблема-то проанализировать цифры РОССИЙСКОГО ВВП до и после 14 года, раз уж тема о российской экономике? Почему вот именно здесь возникает непреодолимое препятствие в виде 200 страниц монографии??
Волгарь написав:Eugene+ В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.
В теме "Экономика России" (!) не смочь ничего сказать об "конкретике" ВВП России (!!), но при этом не преминуть сравнить ВВП Украины с 13-м годом (!!!). И что, Вы хотите сказать, что в РФ нет психологической деформации по этому поводу? Ну так а в чем проблема-то проанализировать цифры РОССИЙСКОГО ВВП до и после 14 года, раз уж тема о российской экономике? Почему вот именно здесь возникает непреодолимое препятствие в виде 200 страниц монографии??
В одной строчке - номинальный ВВП РФ в 13-ом примерно 2 130 млрд. долларов, в 18-ом -1 650 млрд, реальный (по ППС)- 3700 и 3700+- (примерно). Вы просто не заглядывали в подобные темы - все эти цифры появляются и обсуждаются в них в разных вариациях каждые 2-3 недели. Если еще конкретнее - ВВП РФ в 18-ом превысит 102 трлн. рублей
Волгарь Все ваши посты о вЯличии России можно уместить в несколько слов нашего классика - "Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах