Додано: Суб 29 гру, 2018 12:34

Волгарь написав: Eugene+

В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.

В теме "Экономика России" (!) не смочь ничего сказать об "конкретике" ВВП России (!!), но при этом не преминуть сравнить ВВП Украины с 13-м годом (!!!). И что, Вы хотите сказать, что в РФ нет психологической деформации по этому поводу? Ну так а в чем проблема-то проанализировать цифры РОССИЙСКОГО ВВП до и после 14 года, раз уж тема о российской экономике? Почему вот именно здесь возникает непреодолимое препятствие в виде 200 страниц монографии??