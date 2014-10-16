RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:43

И немного об успехах "импортозамещенности"

https://www.rostov.kp.ru/daily/26926.4/3973092/
- Сегодня мы закупаем практически 100% субстанций по импорту, и производим из них только лекарственные готовые формы, - пояснил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций, - подтвердила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 07.04.17
Подякував: 289 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:14

А вообще совсем недолго осталось

https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения

Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого.


Прорыв в 2013-2017-х получился просто замечательный. И с социальной ориентировкой тоже неплохо получилось.
Ждем 2020-го.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 07.04.17
Подякував: 289 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:49

Re: Російська економіка

Волгарь написав:Чтобы ответить на этот, вопрос нужно написать монографию страниц на 200
Ясно. А как бы Вы в страницах оценили тему "ВВП Украины"?
Eugene+
 
Повідомлень: 135
З нами з: 10.05.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:26

Eugene+
В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.
Волгарь
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:34

Re: Російська економіка

Волгарь написав:Eugene+
В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.
В теме "Экономика России" (!) не смочь ничего сказать об "конкретике" ВВП России (!!), но при этом не преминуть сравнить ВВП Украины с 13-м годом (!!!). И что, Вы хотите сказать, что в РФ нет психологической деформации по этому поводу? Ну так а в чем проблема-то проанализировать цифры РОССИЙСКОГО ВВП до и после 14 года, раз уж тема о российской экономике? Почему вот именно здесь возникает непреодолимое препятствие в виде 200 страниц монографии??
Eugene+
 
Повідомлень: 135
З нами з: 10.05.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:29

  Eugene+ написав:
Волгарь написав:Eugene+
В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.
В теме "Экономика России" (!) не смочь ничего сказать об "конкретике" ВВП России (!!), но при этом не преминуть сравнить ВВП Украины с 13-м годом (!!!). И что, Вы хотите сказать, что в РФ нет психологической деформации по этому поводу? Ну так а в чем проблема-то проанализировать цифры РОССИЙСКОГО ВВП до и после 14 года, раз уж тема о российской экономике? Почему вот именно здесь возникает непреодолимое препятствие в виде 200 страниц монографии??

В одной строчке - номинальный ВВП РФ в 13-ом примерно 2 130 млрд. долларов, в 18-ом -1 650 млрд, реальный (по ППС)- 3700 и 3700+- (примерно).
Вы просто не заглядывали в подобные темы - все эти цифры появляются и обсуждаются в них в разных вариациях каждые 2-3 недели. Если еще конкретнее - ВВП РФ в 18-ом превысит 102 трлн. рублей
Волгарь
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:59

Волгарь
Все ваши посты о вЯличии России можно уместить в несколько слов нашего классика - "Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 31.08.09
Подякував: 153 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:44

Re: Російська економіка

Волгарь написав:
  Eugene+ написав:
Волгарь написав:Eugene+
В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.
В теме "Экономика России" (!) не смочь ничего сказать об "конкретике" ВВП России (!!), но при этом не преминуть сравнить ВВП Украины с 13-м годом (!!!). И что, Вы хотите сказать, что в РФ нет психологической деформации по этому поводу? Ну так а в чем проблема-то проанализировать цифры РОССИЙСКОГО ВВП до и после 14 года, раз уж тема о российской экономике? Почему вот именно здесь возникает непреодолимое препятствие в виде 200 страниц монографии??

В одной строчке - номинальный ВВП РФ в 13-ом примерно 2 130 млрд. долларов, в 18-ом -1 650 млрд, реальный (по ППС)- 3700 и 3700+- (примерно).
Вы просто не заглядывали в подобные темы - все эти цифры появляются и обсуждаются в них в разных вариациях каждые 2-3 недели. Если еще конкретнее - ВВП РФ в 18-ом превысит 102 трлн. рублей
Ну вот же, обошлись без 200 страниц :)

Тогда 2 вопроса просто логически вытекают из вышесказанного.

В каком году РФ выйдет на номинальный ВВП 2013 года? Можно ли ожидать, что рашьше 2023?

Почему Вы не оперируете "реальным" ВВП (по ППС) в анализе экомомики Украины? Давеча даже не пытались упомянуть?
Eugene+
 
Повідомлень: 135
З нами з: 10.05.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 133134135136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 10, 11, 12
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
111 38110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 10:39
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 131839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 13030
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.