Додано: Суб 29 гру, 2018 13:59

Волгарь

Все ваши посты о вЯличии России можно уместить в несколько слов нашего классика - "Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала"

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах