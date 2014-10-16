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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 30 гру, 2018 02:39
V2 написав:
Методичка це забороняє робити
а у вас откуда их методичка ?
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