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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:00

Банк России раскрыл структуру международных резервов
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 10-094235/
C июля 17-го по июль 18-го доля вложений в доллары и гособязательства США уменьшилась с 1/3 до менее 10% ЗВР.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
28.12.2018 466,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самое высокое значение с 15/8/2014
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:07

Волгарь
Ещё бОльше шрифт, чтобы было понятнее, что сверхдержава достигла чего-то там :)
Пенсионный возраст снизили или как ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 134135136137
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