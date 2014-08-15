C июля 17-го по июль 18-го доля вложений в доллары и гособязательства США уменьшилась с 1/3 до менее 10% ЗВР.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:00
Банк России раскрыл структуру международных резервов
C июля 17-го по июль 18-го доля вложений в доллары и гособязательства США уменьшилась с 1/3 до менее 10% ЗВР.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
28.12.2018 466,9
Самое высокое значение с 15/8/2014
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:07
Волгарь
Ещё бОльше шрифт, чтобы было понятнее, что сверхдержава достигла чего-то там
Пенсионный возраст снизили или как ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:36
За четверть века Россия прошла путь от импорта в миллиард пудов зернопродуктов до экспорта в 4 миллиарда пудов. Если вспомнить, что экспорт хлеба Российской империи 1909-го года (800 млн. пудов) потом в течение едва ли не 100 лет представлялся вершиной расцвета сельского хозяйства, то будничность данных за 18-ый вызывает даже некоторое недоумение своей заурядностью - ну, кормится русским зерном за ее границами еще 300 млн. человек, что ж тут такого?
Да, в принципе, ничего особенного, если не учитывать, что Советская власть и ее колхозно-совхозная система 70 лет безуспешно пыталась прокормить хотя бы собственное население. А всего-то нужно было вернуть землю частнику...
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:17
Чистая прибыль Сбербанка в 2018 году выросла на 24%
Торговля чужими деньгами - очень прибыльное дело.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:09
К концу года ЗВР РФ еще немного приросли
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млн долл. США
01.01.2019 468 495
01.01.2018 432 742
01.01.2017 377 741
01.09.2014 465 228
увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:06
Волгарь
А на зменшення пенсiйоного вiку вистачить ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:12
Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд?
(За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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