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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:00

Банк России раскрыл структуру международных резервов
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 10-094235/
C июля 17-го по июль 18-го доля вложений в доллары и гособязательства США уменьшилась с 1/3 до менее 10% ЗВР.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
28.12.2018 466,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самое высокое значение с 15/8/2014
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:07

Волгарь
Ещё бОльше шрифт, чтобы было понятнее, что сверхдержава достигла чего-то там :)
Пенсионный возраст снизили или как ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:36

За 2018 год Россия экспортировала 62,3 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 12,3 млн тонн или 25% превышает показатель 2017 года, в том числе пшеницы - 44,1 млн тонн, что на 10,8 млн тонн или 32% выше значения 2017 года. Отгрузки российского зерна осуществлялись в 136 стран мира.

http://zerno.avs.ru/news/74071/rossiya- ... -goda.html
За четверть века Россия прошла путь от импорта в миллиард пудов зернопродуктов до экспорта в 4 миллиарда пудов. Если вспомнить, что экспорт хлеба Российской империи 1909-го года (800 млн. пудов) потом в течение едва ли не 100 лет представлялся вершиной расцвета сельского хозяйства, то будничность данных за 18-ый вызывает даже некоторое недоумение своей заурядностью - ну, кормится русским зерном за ее границами еще 300 млн. человек, что ж тут такого?
Да, в принципе, ничего особенного, если не учитывать, что Советская власть и ее колхозно-совхозная система 70 лет безуспешно пыталась прокормить хотя бы собственное население. А всего-то нужно было вернуть землю частнику...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:17

Чистая прибыль Сбербанка в 2018 году выросла на 24%
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-594650
Чистая прибыль Сбербанка (MCX:SBER) РФ по РСБУ без учета событий после отчетной даты в 2018 году выросла на 24,1% и составила 811,104 млрд руб. по сравнению с 653,565 млрд руб. в 2017 году, говорится в сообщении банка.

Торговля чужими деньгами - очень прибыльное дело.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:09

К концу года ЗВР РФ еще немного приросли
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млн долл. США
01.01.2019 468 495
01.01.2018 432 742
01.01.2017 377 741
01.09.2014 465 228
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:14

Волгарь
Невже на міст через Лєну вистачить? ;)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:06

Волгарь
А на зменшення пенсiйоного вiку вистачить ? :)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:12

  Волгарь написав:К концу года ЗВР РФ еще немного приросли
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млн долл. США
01.01.2019 468 495
01.01.2018 432 742
01.01.2017 377 741
01.09.2014 465 228
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го

Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд?
(За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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