Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:36

За 2018 год Россия экспортировала 62,3 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 12,3 млн тонн или 25% превышает показатель 2017 года, в том числе пшеницы - 44,1 млн тонн, что на 10,8 млн тонн или 32% выше значения 2017 года. Отгрузки российского зерна осуществлялись в 136 стран мира.

За четверть века Россия прошла путь от импорта в миллиард пудов зернопродуктов до экспорта в 4 миллиарда пудов. Если вспомнить, что экспорт хлеба Российской империи 1909-го года (800 млн. пудов) потом в течение едва ли не 100 лет представлялся вершиной расцвета сельского хозяйства, то будничность данных за 18-ый вызывает даже некоторое недоумение своей заурядностью - ну, кормится русским зерном за ее границами еще 300 млн. человек, что ж тут такого?Да, в принципе, ничего особенного, если не учитывать, что Советская власть и ее колхозно-совхозная система 70 лет безуспешно пыталась прокормить хотя бы собственное население. А всего-то нужно было вернуть землю частнику...