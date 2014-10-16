В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).
16 января 2019 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 425,5 тыс. единиц, что на 2,4% больше, чем за 2017 год (5 млн 300,8 тыс. шт.).
Положительное сальдо резко выросло за последние одиннадцать месяцев. Рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит.
По данным Федеральной таможенной службы России, положительное сальдо торгового баланса выросло на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 191,4 миллиарда долларов. При таких темпах роста рекорд 2011 года (198 миллиардов долларов) легко достижим. С января по ноябрь объем торговли составил 629 миллиардов долларов, то есть рост составил 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Размер профицита внешней торговли товарами станет рекордным за всю историю России.
То, что работодатель хочет найти сотрудника за такие деньги, вовсе не означает, что он его найдет. Несомненно, что зарплаты на Украине в условиях повального бегства рабочей силы за рубеж растут быстрее российских. Проблема однако заключается в другом - несопоставимых среднедушевых денежных доходах населения. В РФ они близки к 33 тыс. рублей, на Украине не достигли пока и 4-х тысяч гривен. Мне бы не хотелось повторяться, поднимая статистику объемов розничных продаж на душу населения, потребления некоторых продуктов или объемов рынка товаров длительного пользования, депозитов населения и прочего, но пока они отличаются кратно.