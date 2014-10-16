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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:05

В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).

https://www.autostat.ru/news/37419/
16 января 2019 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 425,5 тыс. единиц, что на 2,4% больше, чем за 2017 год (5 млн 300,8 тыс. шт.).

https://www.autostat.ru/news/37454/
Т.е. в итоге 1/6 всех российских семей за год купили автомобиль.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:10

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:Т.е. в итоге 1/6 всех российских семей за год купили автомобиль

Тільки їздити будуть або по солом'яних мостах або взагалі без таких (чим ж так завинили жителі Якутії?!)

V2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:14

  Волгарь написав:Т.е. в итоге 1/6 всех российских семей за год купили автомобиль.

Читаешь такое и просто умиляешься.
Выше, дальше, глубже.
Но пенсионный возраст повышен, НДС повышен. Накопительная часть пенсий давно уже украдена у граждан России.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:33

Оказывается, не я один обратил внимание на рост профицита внешней торговли РФ
Les Echos (Франция): Россия в шаге от рекордного положительного сальдо торгового баланса
https://inosmi.ru/economic/20190117/244402280.html
Положительное сальдо резко выросло за последние одиннадцать месяцев. Рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит.

По данным Федеральной таможенной службы России, положительное сальдо торгового баланса выросло на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 191,4 миллиарда долларов. При таких темпах роста рекорд 2011 года (198 миллиардов долларов) легко достижим.
С января по ноябрь объем торговли составил 629 миллиардов долларов, то есть рост составил 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Размер профицита внешней торговли товарами станет рекордным за всю историю России.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:31

Волгарь
https://www.autostat.ru/news/37454/
Т.е. в итоге 1/6 всех российских семей за год купили автомобиль.

Я тут зашёл на сайты по поиску работы (хотел узнать разницу в ЗП ) выбрал провициальные города в РФ и Украине, и удивился, что ЗП продавца +- одинакова.
Как Вы такое прокомментируете?
Вот пара ссылок:
https://www.work.ua/ru/jobs-zhytomyr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86/
https://www.avito.ru/volgograd/vakansii?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&s_trg=3
27661
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:12

  27661 написав:Волгарь
https://www.autostat.ru/news/37454/
Т.е. в итоге 1/6 всех российских семей за год купили автомобиль.

Я тут зашёл на сайты по поиску работы (хотел узнать разницу в ЗП ) выбрал провициальные города в РФ и Украине, и удивился, что ЗП продавца +- одинакова.
Как Вы такое прокомментируете?
Вот пара ссылок:
https://www.work.ua/ru/jobs-zhytomyr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86/
https://www.avito.ru/volgograd/vakansii?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&s_trg=3

То, что работодатель хочет найти сотрудника за такие деньги, вовсе не означает, что он его найдет.
Несомненно, что зарплаты на Украине в условиях повального бегства рабочей силы за рубеж растут быстрее российских. Проблема однако заключается в другом - несопоставимых среднедушевых денежных доходах населения. В РФ они близки к 33 тыс. рублей, на Украине не достигли пока и 4-х тысяч гривен.
Мне бы не хотелось повторяться, поднимая статистику объемов розничных продаж на душу населения, потребления некоторых продуктов или объемов рынка товаров длительного пользования, депозитов населения и прочего, но пока они отличаются кратно.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:09

  Волгарь написав:
В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).

https://www.autostat.ru/news/37419/
16 января 2019 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 425,5 тыс. единиц, что на 2,4% больше, чем за 2017 год (5 млн 300,8 тыс. шт.).

https://www.autostat.ru/news/37454/
Т.е. в итоге 1/6 всех российских семей за год купили автомобиль.

В Америке за месяц продают машин больше чем в нищей России с самым большим профицитом и резервами за год.
U.S. car sales up 1.5% in December, up 0.3% for 2018
U.S. light vehicle sales of 1,627,481 units in December were up 1.5% as compared to the same month in 2017.
Truck and SUV sales rose 7.2% from last December to 1,165,092 units, while passenger car sales declined 10.5% to 462,389 units.
Total sales for 2018 were up 0.3% from 2017 levels to 17,274,250 units.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:11

  Волгарь написав:Оказывается, не я один обратил внимание на рост профицита внешней торговли РФ
Les Echos (Франция): Россия в шаге от рекордного положительного сальдо торгового баланса
https://inosmi.ru/economic/20190117/244402280.html
Положительное сальдо резко выросло за последние одиннадцать месяцев. Рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит.

По данным Федеральной таможенной службы России, положительное сальдо торгового баланса выросло на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 191,4 миллиарда долларов. При таких темпах роста рекорд 2011 года (198 миллиардов долларов) легко достижим.
С января по ноябрь объем торговли составил 629 миллиардов долларов, то есть рост составил 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Размер профицита внешней торговли товарами станет рекордным за всю историю России.

Нищим российским пенсионерам эти басни расскажите; могли б и больше нарисовать бумага все стерпит
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:58

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:К концу года ЗВР РФ еще немного приросли
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млн долл. США
01.01.2019 468 495
01.01.2018 432 742
01.01.2017 377 741
01.09.2014 465 228
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го

Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд?
(За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)

Повторяетесь, милейший!
Я уже отвечал Вам на этот же вопрос 26 декабря.

Дам второй вариант ответа, покороче: попробуйте что-то подправить в своей вселенной.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:04

Re: Російська економіка

  Eugene+ написав:Ясно. А как бы Вы в страницах оценили тему "ВВП Украины"?
  Волгарь написав:В деталях - примерно также. В конкретике - в 19-ом он превысит 125 млрд. долларов США в номинале, а к уровню 13-г года (180 млрд.) он приблизится в 23-ем.

Не приблизится.
Точно так же, как не приблизился к уровню УССР 1991-го года.
Да и до 23-го года ещё один майдан будет.
Похоже, последний.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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