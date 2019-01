Додано: Чет 17 січ, 2019 16:09

Волгарь написав: В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).



https://www.autostat.ru/news/37419/

16 января 2019 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 425,5 тыс. единиц, что на 2,4% больше, чем за 2017 год (5 млн 300,8 тыс. шт.).

https://www.autostat.ru/news/37454/

Т.е. в итоге 1/6 всех российских семей за год купили автомобиль.

В Америке за месяц продают машин больше чем в нищей России с самым большим профицитом и резервами за год.U.S. car sales up 1.5% in December, up 0.3% for 2018U.S. light vehicle sales of 1,627,481 units in December were up 1.5% as compared to the same month in 2017.Truck and SUV sales rose 7.2% from last December to 1,165,092 units, while passenger car sales declined 10.5% to 462,389 units.Total sales for 2018 were up 0.3% from 2017 levels to 17,274,250 units.