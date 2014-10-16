Волгарь написав:К концу года ЗВР РФ еще немного приросли Ежемесячные значения на начало отчетной даты млн долл. США 01.01.2019 468 495 01.01.2018 432 742 01.01.2017 377 741 01.09.2014 465 228 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го
Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд? (За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)
Повторяетесь, милейший! Я уже отвечал Вам на этот же вопрос 26 декабря. Дам второй вариант ответа, покороче: попробуйте что-то подправить в своей вселенной.
Напрасно апеллируете к логике. В лучшем случае получаете ответ в стиле чеховского Письма к ученому соседу - Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В худшем- мем о бабушке, которой 10-ти тысячная пенсия не позволяет покупать дрова (правда, пишущим подобное как-то не приходит в голову, что в РФ - ЭТО МИНИМАЛЬНО ПЕНСИЯ, а вот как живут украинские пенсионеры на CРЕДНЮЮ В 2,5 тыс. грн?). Причем постят подобную ерунду форумчане, вроде бы не получающую з/п за это. Почему? Не стоит вдаваться в подробности (ПОЧТИ СРАЗУ -МЕСЯЧНЫЙ БАН), но психологически подобное поведение - некая коллективная психотерапия (ОТРИЦАНИЕ ОЧЕВИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, как внутренней, так и внешней)
барабашов написав:Волгарь А как быть с бийским дедом, что в 72 года при двух ВО и стаже 45 лет получает 10тку и отдаёт за коммуналку пятёрку почти? Происки Обамы и пентагона?
Конкретно в этом случае - вот это-то и удивительно, почему у него при таком стаже такая пенсия. У моего зятя стаж тоже 45 лет - он получает 21 тыс. пенсии в 67 лет. У сестры стаж 39 лет,она в 65 лет получает 19 тыс. 9-10 тыс. сейчас - это минимально возможная пенсия ПРИ НАЗНАЧЕНИИ (т.е. пока в 55/60 лет), далее она индексируется. Я в 11-ом вступил в права наследства после мамы, и только тогда узнал (ее пенсия шла на книжку полностью, жила снами), что в 7-ом ее пенсия была ...аж 1 800 рублей в месяц, а в середине 11-го - уже 18 000 (с доплатой за уход пенсионеру старше 80-ти лет). А тут человек на пенсии с 2006-го, уже 12 лет, а у него все минималка. А 5 тыс. за коммуналку - вполне нормально, если вспомнить, что одно отопление квартиры в 60 м2 в среднем по Украине станет в 1800-2000 грн/мес.