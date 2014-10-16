Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:55

Баблонавт написав: Ukrainian написав: Волгарь написав: К концу года ЗВР РФ еще немного приросли

Ежемесячные значения на начало отчетной даты

млн долл. США

01.01.2019 468 495

01.01.2018 432 742

01.01.2017 377 741

01.09.2014 465 228

http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/

увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го К концу года ЗВР РФ еще немного прирослиувеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го

Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд?

(За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд) Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд?(За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)

Повторяетесь, милейший!

Я уже отвечал Вам на этот же вопрос 26 декабря.

Дам второй вариант ответа, покороче: попробуйте что-то подправить в своей вселенной. Повторяетесь, милейший!Я уже отвечал Вам на этот же вопрос 26 декабря.Дам второй вариант ответа, покороче: попробуйте что-то подправить в своей вселенной.

Письма к ученому соседу

Этого не может быть, потому что не может быть никогда

Напрасно апеллируете к логике. В лучшем случае получаете ответ в стиле чеховского. В худшем- мем о бабушке, которой 10-ти тысячная пенсия не позволяет покупать дрова (правда, пишущим подобное как-то не приходит в голову, что в РФ - ЭТО МИНИМАЛЬНО ПЕНСИЯ, а вот как живут украинские пенсионеры на CРЕДНЮЮ В 2,5 тыс. грн?). Причем постят подобную ерунду форумчане, вроде бы не получающую з/п за это. Почему?Не стоит вдаваться в подробности (ПОЧТИ СРАЗУ -МЕСЯЧНЫЙ БАН), но психологически подобное поведение - некая коллективная психотерапия (ОТРИЦАНИЕ ОЧЕВИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, как внутренней, так и внешней)