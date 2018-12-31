Волгарь написав:К концу года ЗВР РФ еще немного приросли Ежемесячные значения на начало отчетной даты млн долл. США 01.01.2019 468 495 01.01.2018 432 742 01.01.2017 377 741 01.09.2014 465 228 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го
Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд? (За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)
Повторяетесь, милейший! Я уже отвечал Вам на этот же вопрос 26 декабря. Дам второй вариант ответа, покороче: попробуйте что-то подправить в своей вселенной.
Напрасно апеллируете к логике. В лучшем случае получаете ответ в стиле чеховского Письма к ученому соседу - Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В худшем- мем о бабушке, которой 10-ти тысячная пенсия не позволяет покупать дрова (правда, пишущим подобное как-то не приходит в голову, что в РФ - ЭТО МИНИМАЛЬНО ПЕНСИЯ, а вот как живут украинские пенсионеры на CРЕДНЮЮ В 2,5 тыс. грн?). Причем постят подобную ерунду форумчане, вроде бы не получающую з/п за это. Почему? Не стоит вдаваться в подробности (ПОЧТИ СРАЗУ -МЕСЯЧНЫЙ БАН), но психологически подобное поведение - некая коллективная психотерапия (ОТРИЦАНИЕ ОЧЕВИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, как внутренней, так и внешней)
барабашов написав:Волгарь А как быть с бийским дедом, что в 72 года при двух ВО и стаже 45 лет получает 10тку и отдаёт за коммуналку пятёрку почти? Происки Обамы и пентагона?
Конкретно в этом случае - вот это-то и удивительно, почему у него при таком стаже такая пенсия. У моего зятя стаж тоже 45 лет - он получает 21 тыс. пенсии в 67 лет. У сестры стаж 39 лет,она в 65 лет получает 19 тыс. 9-10 тыс. сейчас - это минимально возможная пенсия ПРИ НАЗНАЧЕНИИ (т.е. пока в 55/60 лет), далее она индексируется. Я в 11-ом вступил в права наследства после мамы, и только тогда узнал (ее пенсия шла на книжку полностью, жила снами), что в 7-ом ее пенсия была ...аж 1 800 рублей в месяц, а в середине 11-го - уже 18 000 (с доплатой за уход пенсионеру старше 80-ти лет). А тут человек на пенсии с 2006-го, уже 12 лет, а у него все минималка. А 5 тыс. за коммуналку - вполне нормально, если вспомнить, что одно отопление квартиры в 60 м2 в среднем по Украине станет в 1800-2000 грн/мес.
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 11.01.2019 472,6 18.07.2014 472,5 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий показатель за 4,5 года последних года. Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2018 году
По оценке Банка России, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил 114,9 млрд долларов США.
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации млн долл. США 01/01/2019 1.4 Монетарное золото 86 902 в миллионах чистых тройских унций - 67.9 01/01/2018 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 59.1 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem На начало текущего года ЗР РФ достигли 2 111,7 тыс. т, увеличившись за год на 273 т. Денежная база в широком определении млрд рублей 01/01/2019 наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций 10 312 корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 1 898 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно 01/01/2019 Доллар США 69,4706 http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.12.2018 Учитывая эти данные, каждый наличный российский рубль был обеспечен золотом на 59 коп, каждый физический (с учетом безнала на к/с) - на 44. Будь цена на золото постоянной, как до конца июля 1914-го, РФ снова как тогда могла бы чеканить золотую монету и свободно разменивать на золото кредитные билеты. Правда, до 1-ой мировой такой порядок существовал почти в 60-ти странах мира, сейчас она была бы, вероятно, единственной, способной на подобное.