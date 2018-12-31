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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:55

  Баблонавт написав:
  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:К концу года ЗВР РФ еще немного приросли
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млн долл. США
01.01.2019 468 495
01.01.2018 432 742
01.01.2017 377 741
01.09.2014 465 228
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
увеличившись за год на 34 млрд, а за 2 - на 90 млрд. Самый высокий показатель с августа 2014-го

Как параллельно с огульной раздачей кредитов стрёмным заемщикам, в условиях санкций и относительно низких цен энергоносителей, России удалось за два года нарастить резервы на $85 млрд?
(За 2012-13, когда всего этого не было, ЗВР выросли аж на $14 млрд)

Повторяетесь, милейший!
Я уже отвечал Вам на этот же вопрос 26 декабря.
Дам второй вариант ответа, покороче: попробуйте что-то подправить в своей вселенной.

Напрасно апеллируете к логике. В лучшем случае получаете ответ в стиле чеховского Письма к ученому соседу - Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В худшем- мем о бабушке, которой 10-ти тысячная пенсия не позволяет покупать дрова (правда, пишущим подобное как-то не приходит в голову, что в РФ - ЭТО МИНИМАЛЬНО ПЕНСИЯ, а вот как живут украинские пенсионеры на CРЕДНЮЮ В 2,5 тыс. грн?). Причем постят подобную ерунду форумчане, вроде бы не получающую з/п за это. Почему?
Не стоит вдаваться в подробности (ПОЧТИ СРАЗУ -МЕСЯЧНЫЙ БАН), но психологически подобное поведение - некая коллективная психотерапия (ОТРИЦАНИЕ ОЧЕВИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, как внутренней, так и внешней)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:25

Волгарь А как быть с бийским дедом, что в 72 года при двух ВО и стаже 45 лет получает 10тку и отдаёт за коммуналку пятёрку почти? Происки Обамы и пентагона?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:57

  барабашов написав:Волгарь А как быть с бийским дедом, что в 72 года при двух ВО и стаже 45 лет получает 10тку и отдаёт за коммуналку пятёрку почти? Происки Обамы и пентагона?

Конкретно в этом случае - вот это-то и удивительно, почему у него при таком стаже такая пенсия. У моего зятя стаж тоже 45 лет - он получает 21 тыс. пенсии в 67 лет. У сестры стаж 39 лет,она в 65 лет получает 19 тыс. 9-10 тыс. сейчас - это минимально возможная пенсия ПРИ НАЗНАЧЕНИИ (т.е. пока в 55/60 лет), далее она индексируется.
Я в 11-ом вступил в права наследства после мамы, и только тогда узнал (ее пенсия шла на книжку полностью, жила снами), что в 7-ом ее пенсия была ...аж 1 800 рублей в месяц, а в середине 11-го - уже 18 000 (с доплатой за уход пенсионеру старше 80-ти лет). А тут человек на пенсии с 2006-го, уже 12 лет, а у него все минималка.
А 5 тыс. за коммуналку - вполне нормально, если вспомнить, что одно отопление квартиры в 60 м2 в среднем по Украине станет в 1800-2000 грн/мес.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:44

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
Дата Объем
11.01.2019 472,6
18.07.2014 472,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий показатель за 4,5 года последних года.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2018 году
По оценке Банка России, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил 114,9 млрд долларов США.

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
По-видимому, это тоже самый высокий показатель за всю историю РФ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:24

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации млн долл. США
01/01/2019
1.4 Монетарное золото 86 902
в миллионах чистых тройских унций - 67.9
01/01/2018
1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 59.1
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
На начало текущего года ЗР РФ достигли 2 111,7 тыс. т, увеличившись за год на 273 т.
Денежная база в широком определении млрд рублей
01/01/2019
наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций 10 312
корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 1 898
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
01/01/2019
Доллар США 69,4706
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.12.2018
Учитывая эти данные, каждый наличный российский рубль был обеспечен золотом на 59 коп, каждый физический (с учетом безнала на к/с) - на 44.
Будь цена на золото постоянной, как до конца июля 1914-го, РФ снова как тогда могла бы чеканить золотую монету и свободно разменивать на золото кредитные билеты. Правда, до 1-ой мировой такой порядок существовал почти в 60-ти странах мира, сейчас она была бы, вероятно, единственной, способной на подобное.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:41

Волгарь
Про отопление у нас, есть субсидии.
Но вас этот момент сильно волнует, значит платите по полной, без субсидий.
Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей.
В ведомстве считают, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты.

Во теперь верю об успехах российской экономики. Для жителей Республики Чечня.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 06:20

РОССТАТ: ИхТамНет (долгов по зарплате)

Долги по зарплате оказались в пять раз больше данных Росстата
https://rg.ru/2019/01/21/dolgi-po-zarplate-okazalis-v-piat-raz-bolshe-dannyh-rosstata.html
"Я могу сказать, что методики, которыми пользуется в своей работе Росстат, не учитывают многие критерии ..."
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:14

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года (оценка)(млн долларов США) 453 749
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2014 года (оценка)(млн долларов США) 732 779
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.
Волгарь
 
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