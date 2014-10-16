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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:55

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.

Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:16

  lapay написав:
  Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.

Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна. :)

НЕ НАДЕЙТЕСЬ - при Чаушеску в Румынии невозможно было свободно купить муки, а за палку вареной колбасы можно было проехать на такси через весь Бухарест.
Сейчас же колбасные прилавки России измеряются даже не ассортиментом (500-600 видов), а длиной - от 50 м и больше.
А сокращение внешнего долга (примерно 27% от ВВП в отличии от, например, украинских 90% по итогам 2018-го), падение его валютной составляющей до уровня менее 3/4 ЗВР, вкупе с профицитом бюджета в 2,7% ВВП (в мире в принципе трудно найти экономику с таким показателем) - очень позитивный сигнал.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:25

Волгарь
Якщо заговорили про довжину - яка запланована довжина моста через Лєну та коли він буде збудований?
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